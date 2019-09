Andreas jagter vægtløfterdrømmen: - Det er ok at være egoist, så længe det ikke er på bekostning af et andet menneske

AALBORG: De sorte vægtløftningssko fra Nike strammes. Først binder han snørebåndet. Laver en sikker knude. Så strammer han velkroen hen over. Først det nederste spænde og derefter det øverste. Og så er skoene egentlig klar. En vægtløftningssko ligner mest af alt end blanding imellem en fodboldstøvle og en kondisko med det lille touch, at der er en hæl på.

Andreas' vægtløftningssko fra Nike er en klassisk løftesko, der giver den helt korrekte support i sporten.

Vi befinder os i et nyt frivægtslokale på Aalborg Sportshøjskole. Klokken er 10 om formiddagen, og det er dagens første træning ud af to. Andreas Mogensen rykker et stativ hen på en platform, henter en 20 kilos vægtstang og finder tonsvis af tunge vægtskiver frem.

- Nu skal vi squatte, siger han. Fem gentagelser fem gange.

3 I frivægtslokalet er der ingen maskiner, som vi ser det i fitness

Squat er ikke en vægtløftningsøvelse. Den gør benene stærke, og gør Andreas klar til at gribe tunge vægte i benbøjsposition.

Der er elever fra crossfit linjen og enkelte andre fra vægtløftnings linjen omkring os. Stemningen er høj, og lyden at sko og vægtskiver på gulvet fylder rummet.

Andreas er klar.

VÆGTLØFTNING HVAD? Vægtløftning er en gammel sportsgren. Det er den eneste oplympiske styrkesportsgren og har været en del af den olympiske familie siden det første OL i 1896. Vægtløftning, også kaldet Olympic-style weightlifting, er ikke bare at løfte vægte, som navnet ellers indikerer. Vægtløftning udgør udelukkende to løft, som kaldes træk og stød eller den internationale betegnelse 'clean jerk' og 'snatch'. VIS MERE

Jagter drømmen på Aalborg Sportshøjskole

I 2018 flyttede Andreas fra Odense til Aalborg for at tage diplomuddannelsen som personlig træner på Aalborg Sportshøjskole også kaldet SPH. Og det var der, han rigtig forelskede sig i vægtløftning, som han tidligere kun havde dyrket sparsomt, da han gik til crossfit. Da diplomuddannelsen var bestået kort inden sommer i år, arbejdede Andreas non-stop i fire uger og fik skrabet lige nøjagtigt nok penge sammen til at kunne starte på SPH igen senere samme sommer. Denne gang på vægtløftnings linjen, som var splinterny.

Den har han nu gået på i nogle måneder, men har dyrket vægtløftning siden november sidste år. Så ni måneder. Og talentet er allerede stort. Efter tre måneder i sporten kvalificerede han sig til DM i sin vægtklasse -89 kilo.

Og når man ser Andreas, er det ikke så svært at forstå. Han er stærk, og han gør sig ekstremt umage.

2 vægtløftning, snatch, andreas mogensen, sph

- Dengang jeg var mindre, så jeg op til, at man skulle have en flot krop, være stor og have muskler. Man skulle være maskulin og mandlig. Nu vil jeg hellere arbejde med noget kvalitet i min træning end konstant at tænke på, at det skal være mere og mere tungt, siger han.

Og sådan kommer man langt inden for vægtløftning. Hele omdrejningspunktet for sporten er god teknik. Har du ikke det, vil både misse løft og løfte langt lettere, end du i virkeligheden kunne, hvis du løftede rigtigt. Og så er det jo altså heller ikke helt ufarligt at smide en masse kilo over hovedet.

Og nu er Andreas blevet nummer tre blandt nordens elite og blevet kaldt et stjerneskud af en dommer, da han den 1. september deltog i Aalborg Cup.

Sund mad, nul alkohol og skemalagt hverdag

Efter to timers hård træning er det ved at være tid til at fylde tanken op.

De nye træningslokaler tilhørende Aalborg Sportshøjskole. Længst til højre ses vinduespartiet til frivægtsområdet. Foto: Tess Amelung

I kantinen venter en stor buffet med sund og nærende mad. I dag er det vegetardag. Og selvom det er buffet, skal man stadig passe på ikke bare at gå helt balalajka. Især hvis man er vægtløfter som Andreas.

- Jeg tænker meget over, hvad jeg spiser. Jeg prøver at spise med fornuft, nok og ikke for meget. Man konkurrerer i vægtklasser, så det er vigtigt, at jeg kan holde den vægtklasse og ikke ligger for højt. Jeg må veje mellem 81 og 89 kilo.

Vi tager hver vores tallerken. Nærmer os buffeten. Og går balalajka. Den er åben fra 12-12:45. På SPH er hverdagen nemlig helt skemalagt.

- Eksempelvis en mandag starter klokken 7:15 med morgenmad, og klokken otte har vi hovedfag i fire timer, som for mit vedkommende er vægtløftning. Vi starter med at gå en tur i 20 til 40 minutter, som er en del af vores opvarmning, for at få en masse affaldsstoffer ud af kroppen. Så arbejder vi på ”weak points” (svagheder red.) indtil klokken ti, hvor vores træning starter frem til klokken 12, hvor vi skal spise frokost indtil 12:45. Herefter har jeg højskole opgaver, hvor vi skal lave et eller andet højskole-agtigt. Træning igen klokken 15 til 18, hvor der er aftensmad, og så har jeg fri derefter.

- Tirsdag har jeg kun en træning, onsdag to træninger, torsdag fri, fredag to træninger, lørdag en træning og søndag fri. Så har jeg valgfag hver torsdag og fredag, hvor man både kan lave noget fysisk aktivitet, men hvor man også kan lave en ikke-fysisk aktivitet. Jeg har valgt ikke-fysisk, fordi det er min hviledag, og det vil gå for meget ud over min træning.

Skema over en uge på Aalborg Sportshøjskole. Foto: Aalborg Sportshøjskole

Men hvad så. Skejer Andreas aldrig ud?

Ikke som man normalt ser det fra 21-årige. Han må egentlig godt indtage alkohol, men han vil ikke.

- Jeg drikker ikke alkohol, det er et no go. Jeg drikker måske fem til syv gange om året. Jeg ved, hvad det gør ved min sport og min træning, og det har jeg bare ikke lyst til at udsætte mig selv for.

For selvom du måske kan tænke, at så meget kan en omgang alkohol da umuligt koste ham, så indtager giften kroppen på en måde, de færreste af os måske egentlig vil vedkende.

- Jeg var på Roskilde Festival i 2016, inden det hele blev lidt mere seriøst, og jeg tror, at jeg gik nærmest et halvt år tilbage i styrke og tabte mig fem kilo. Det var helt sindssygt. Det tog mig fire måneder at bygge det op igen, siger han.

- Og det var på grund af en uges druk.

Drømmen kræver hjerteskærende ofringer og skarpe prioriteter

Men heller ikke hjemme i Odense var tilværelsen meget anderledes. Træningen fyldte stadig enormt, og det var ikke meget andet end det, der var tid til.

- Så har det været den omgangskreds jeg havde i træningscenteret, som jeg var sammen med, for så er det jo fandeme svært at finde tid til sine venner. De dage i sommerferien hvor jeg ikke arbejdede, trænede jeg fra 8 til 12, så kom jeg hjem, spiste, tog en lur, spiste, tog ned og trænede klokken 16 igen og var hjemme igen klokken 18 eller senere, hvor jeg så spiste igen. Og så er den dag i princippet gået. Der kan man sige, at der kunne jeg så have tid til at være sammen med mine venner om aftenen, men jeg skal jo allerede i seng klokken 22, og så er det jo utrolig kort tid, jeg ville have til at være sammen med dem, fortæller han og tilføjer

- Jeg har ikke lyst til at det at være sammen med mine venner, til eksempelvis klokken 24, skal være på bekostning af, at jeg går glip af min træning dagen efter.

Når man kæmper for at nå langt inden for sin sport, kan det ikke undgå kræve nogle ofringer. For man kan ikke gøre det halvt, hvis man vil gå hele vejen.

Og det har Andreas især mærket. Han er opvokset med en far, der er musiker, og det er heller ikke just en branche, man bare vader ind i med træsko på.

Tænk på, hvordan det havde været på bekostning af hende, hvis jeg bare havde sagt ’dig har jeg ikke tid til. Dig har jeg kun tid til torsdag og søndag, hvor jeg har hviledag. Andreas Mogensen

Og da Andreas' far mødte hans mor, var han faktisk på vej til USA for at studere musik i et år.

- Og der var de ikke sammen i det år, fortæller han. Så fandt de sammen igen, da han kom hjem. Han var nødt til at gå de veje for at opnå det, han ville.

Og den mentalitet har Andreas taget til sig. Han har også været nødt til at gå sine egne veje.

Fordelingen af kvinder og mænd i sporten Fordelingen af mænd og kvinder i sporten er efterhånden helt lige. Formanden for Dansk Vægtløftnings-Forbund, Erling Johansen, udtaler i hvert fald på deres hjemmeside, at der ved stort set alle stævner nu er ligeså mange kvindelige deltagere, som der er mænd. VIS MERE

Og så gik han fra sin kæreste.

- Jeg begyndte at overveje, hvad der skulle ske i mit liv, når jeg var færdig på højskolen. Det er det her, jeg ønsker, og det er sindssygt egoistisk at sige. Jeg synes, det er ok at være egoist, så længe det ikke er på bekostning af et andet menneske. Det var det så lige i det her tilfælde, men tænk på, hvordan det havde været på bekostning af hende, hvis jeg bare havde sagt ’dig har jeg ikke tid til. Dig har jeg kun tid til torsdag og søndag, hvor jeg har hviledag'. Og hvis hun ville være sammen med mig, så skulle hun planlægge hele sit liv ud fra mit skema. Så vil jeg jo heller ikke kunne give hende noget, og det følte jeg ikke, jeg kunne være bekendt overfor hende, fortæller han og fortsætter

- Det var en sindssygt hård beslutning. Men det var bare noget, der måtte ske, for at jeg kunne sprede mine vinger, og for at jeg kunne leve op til mit fulde potentiale, i forhold til hvad jeg ønskede at opnå.

Men bare fordi man opgiver en drøm for at følge en anden, betyder det ikke, at man glemmer den.

- Jeg tænker stadig på hende, og jeg håber da, at vi på et eller andet tidspunkt kan finde sammen alligevel.

Lommen fuld af guld eller lommen fuld af lommeuld?

Men med alle de ofringer, må der da i det mindste være kæmpe skatte af guld i vente for en dygtig vægtløfter. Masser af sponsorater og pengepræmier, når man efter timevis af træninger badet i blod, sved, kalk og tårer kvalificerer sig til store stævner og mesterskaber som EM og VM, hvor sidstnævnte netop nu stund finder sted i Pattaya i Thailand.

Men den nedslående sandhed er, at det er der ikke. Ikke i Danmark. Sporten er simpelthen stadig for lille til, at der er nogle penge i vægtløftning, som man ser i eksempelvis fodbold og svømning. Du skal være ekstremt dygtig for at få tildelt bare lidt midler fra Dansk Vægtløftnings-Forbunds eliteudvalg.

OL deltagelse fra Danmark Danmark har deltaget i vægtløftning ved OL 11 gange. Senest var i 1992, hvor den danske vægtløfter Kim Lynge deltog. I dag er Kim Lynge ansvarlig for Aalborg Sportshøjskoles Styrketrænerlinje og træner Andreas i vægtløftning. Sommer 2020 kan meget vel blive næste gang, vi ser en dansk vægtløfter deltage. VIS MERE

Selv en del af de danske vægtløftere, der deltager i alverdens stævner, herunder også VM, betaler selv alle udgifter i forbindelse med turen. Endda selvom de er på det danske landshold i vægtløftning. Atleterne arbejder og studerer deltid ved siden af deres minimum to daglige træninger, og flere høster flotte uddannelser hjem i blandt andet medicin sideløbende med en hård og krævende atletkarriere.

De første mange kroner for at blive en dygtig vægtløfter er allerede investeret for Andreas. Både i højskole og i nødvendigt udstyr til træningen. Til december vender han tilbage fra livet på Aalborg Sportshøjskole og skal selv balancere imellem at nå sin drøm og samtidigt studere og være på SU.

- Jeg vil læse noget, der er helt modsat min sport. Vægftløftning skal være min fritid, og noget der er sjovt. Jeg tror, at min plan er at læse deltid, imens jeg fortsat bygger min vægtløftningskarriere op. Jeg stopper i hvert fald ikke med vægtløftning før den dag, hvor jeg tager mig selv i at tænke 'nu gider jeg ikke mere'.