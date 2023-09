Slut med mønter og sedler: Nye busser tager kun imod kort

Selvom indvielsen af den ny Plusbus i Aalborg blev fejret med pomp og pragt i den forgangne weekend, er der også passagerer, der ikke er glade for løsningen.

I hvert fald ikke for den del, der betyder, at man ikke længere kan betale med kontanter.

- Det er noget rod, for mange seniorer har ikke let ved at finde rundt i den digitale verden, hvor man skal have rejsekort eller lignende. De vil hellere bruge de to-kroner, de har i lommen, og derfor synes vi, det er en dårlig løsning, siger formand for Aalborg Kommunes seniorråd Anette Valentin.

- Tænker man ti år frem i tiden, er det måske naturligt, at der kun kan betales med kort. For så vil vi være mange flere, der er fuldt digitaliserede. Men indtil videre har vi altså stadig borgere, for hvem det er et stort problem, påpeger hun.

- Find en anden løsning

Ifølge seniorrådet burde der derfor findes en anden løsning. For eksempel en billetautomat på perronen, hvor der både kan betales med kort, kontanter og NT's app.

- Det kunne være en løsning, hvis der var en udendørs automat, som man også kunne putte de kroner i, det koster. Lidt ligesom man også kan købe et rejsekort på stationerne. Det ville være rimeligt, mener Anette Valentin.

Seniorrådet har ikke været inddraget i beslutningen om at afskaffe kontanterne i de ny busser. Men før indvielsen var medlemmerne med på en prøvetur, hvor de påtalte problemet.

- Så det er ikke fordi, vi ikke har gjort opmærksom på det, siger Anette Valentin.

Det er ikke muligt at betale med kontanter i de automater, hvor man kan få en billet til den ny Plusbus. Og det er mange ældre kede af. Foto: Martin Damgård

100 procent selvbetjening

Forbrugerombudsmanden har tidligere slået fast, at det skal være muligt at betale busbilletten med alle slags kontanter inde i bussen.

Men da Aalborg Kommune har valgt en selvbetjeningsløsning udenfor de ny Plusbusser, mener man ikke loven er overtrådt.

- Reglerne er sådan, at hvis der er tale om en hundrede procent selvbetjeningsløsning, er der ikke de samme krav om at modtage kontanter. Og derfor det også den løsning, man har valgt i andre byer med letbane, tog eller metro, forklarer projektleder i Aalborg Kommunes BRT-sekretariat Jesper Schultz.

Om der findes en selvbetjeningsløsning, der også kan tage imod kontanter, er han ikke klar over.

- Det er jo NT, der står for at installere rejsekort-udstyret. Vi har godt nok betalt for det, men det er dem, der står for kravspecifikationerne Og jeg tænker også, at hvis man sætter noget op i byrummet, der kan tage imod kontanter, vil det være meget sårbart overfor indbrud. Men om det findes, det ved jeg ikke, tilføjer han.

Der er ikke plads til kontanter i de ny betalingsautomater. Foto: Martin Damgård

Bedre indretning

Bortset fra betalingsmodellen er seniorrådet positivt overrasket over de ny busser, der ikke lider af de samme fejl, som de el-busser, der blev introduceret sidste år.

- Der er dog nogen, der synes, sæderne er lidt hårde, og at de sidder lidt højt oppe. Men Plusbusserne er alligevel bedre indrettet og lettere at komme ind i end de andre busser, forklarer Anette Valentin.

Tidligere har der også været kritik af, at der ikke er nær så mange stoppesteder på den ny Plusbus-strækning, som der var på den gamle linje 2. Men lige nu er et især betalingsmodellen, der bekymrer seniorrådet.

- Så det bør man finde en løsning på, understreger Anette Valentin.