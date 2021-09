Anholdt efter natlig vold og hærværk i kolonihave

AALBORG:En 36-årig mand havde natten til onsdag gang i en mindre bersærkergang i en kolonihave i Aalborg. Manden både trængte ind til en anden beboer i kolonihaveforeningen, udsatte hende for vold, begik hærværk og endte med at sætte ild til en madras hjemme hos sig selv.

Det hele endte da også med, at han blev anholdt og lagt i detentionen, hvor politiet onsdag morgen venter på, at de kan komme til at afhøre ham. Det fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Politiet blev kontaktet omkring klokken 02.50 af en kvinde i kolonihaveforeningen, der var blevet vækket af den 36-årige, der stod og bankede så voldsomt på hendes dør, at hun frygtede, at han bare ville smadre sig vej igennem den.

Da hun åbnede døren trængte manden ind i hendes hus, hvor han tog fat i kvinden både på halsen og hendes arm - dog ikke så voldsomt, at kvinden fik større skader, siger Jesper Sørensen.

- Han smadrer også noget inventar og ødelægger døren - og inden vi kommer derud, da får han antændt en madras ovre ved sig selv i sit eget kolonihavehus, hvor han sætter den ad as en flagstang.

- Så der er nogle sager på de ting, han har lavet. Der er oprettet en voldssag, en husfredskrænkelse, en hærværkssag og en sag efter beredskabsloven. Dem skal han selvfølgelig præsenteres og afhøres for senere, siger Jesper Sørensen.

Men altså først, når mandens rus er dampet så meget af, at politiet kan snakke med ham.