Anholdt med økse på forsædet af bilen

GUG:En 21-årig mand, der har flere overtrædelser af våbenloven bag sig, blev fredag sent på eftermiddagen anholdt, efter at det ved en ransagning af hans bil viste sig, at han kørte rundt med en økse liggende på forsædet.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

En anmelder havde set en gruppe mennesker stå og diskutere noget heftigt og med en eller anden form for våben på en parkeringsplads på Solhøjsvej nær Gug Skole. Anmeldelsen kom klokken 15.58.

En patrulje fra politiet kørte ud og forsøgte at opklare, hvad det gik ud på.

Her stødte betjentene så på den 21-årige, der altså er kendt for overtrædelser af våbenloven, og det fik betjentene til efter en længere snak med gruppen af unge mennesker at ransage den 21-åriges bil. Og her fandt betjentene så øksen liggende på forsædet.

- Det er ulovligt ifølge våbenloven, og han kunne ikke bare henholde sig til, at han var skovhugger, lyder det fra vagtchefen.

Den 21-årige blev anholdt, og politiets jurister skal nu vurdere, om den 21-årige på grund af sin historie med gentagne overtrædelser af våbenloven skal fremstilles i grundlovsforhør.

Den vurdering foretages i løbet af fredag aften, og bliver resultatet et grundlovsforhør kommer det ifølge vagtchefen til at ske lørdag formiddag.