Anholdt på Kennedys Plads: Nu er han fængslet for hash-handel

AALBORG:En 44-årig mand blev lørdag ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg varetægtsfængslet i tre uger, sigtet for flere tilfælde af hash-handel.

Ifølge anklageren erkendte den 44-årige besiddelse af hash, men afviste, at han havde tænkt sig at sælge det videre.

Manden og en kvinde blev anholdt fredag eftermiddag, efter et borger havde set dem på John F. Kennedys Plads ud for banegården i Aalborg. Ifølge borgeren så det ud som om, at de solgte hash, og derfor blev politiet tilkaldt.

Da politiet anholdt manden og kvinden, havde han 35 gram hash på sig. Ved en ransagning i hans hjem blev der fundet yderligere næsten et halv kilo hash, ifølge politiet.

Den 44-årige er tidligere blevet sigtet for besiddelse af hash med henblik på videresalg, og derfor blev han fremstillet i grundlovsforhør lørdag, hvor politiet krævede ham varetægtsfængslet. Det krav godkendte retten.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, blandt andet af hensyn til politiets efterforskning, oplyser anklager Mette Høg fra Nordjyllands Politi.

Kvinden, som også blev anholdt fredag, er løsladt, men fortsat sigtet i sagen.