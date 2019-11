Anholdt under ransagning: Sigtet for narkosalg

Mand fra Aarhus varetægtsfængslet i narkosag

En 39-årig mand fra Aarhus blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Aalborg, sigtet for at have overtrådt straffelovens § 191 ved at være i besiddelse af narkotika med salg for øje. Manden blev anholdt i forbindelse med en ransagning i Aalborg midtby onsdag.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

På baggrund af et tip foretog Nordjyllands Politi onsdag ved 17-tiden en ransagning af en adresse i Aalborg midtby. Oplysningerne om, at der skulle være narkotika på adressen holdt stik, for i forbindelse med ransagningen fandt politiet knap 25 gram heroin og 14 gram kokain.

Her blev den 39-årige anholdt og sigtet efter straffelovens §191. Han oplyser, at politiet ved samme ransagning visiterede en 27-årig mand, der blev fundet i besiddelse af 0,79 gram heroin og 0,7 gram kokain, hvilket medførte en sigtelse på stedet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Denne mand blev ikke anholdt.

- Nu fortsætter vi så naturligvis vores efterforskning med det formål at få afdækket, hvilke sælgere og aftagere den 39-årige mand har haft, siger politikommissær Casper Jacobsen. Den 39-årige har ifølge politiet erkendt forholdet.