Anine endte på sygehuset efter bytur: Luk de steder

AALBORG:Anine hyperventilerer og kan ikke trække vejret.

Hun skal kaste op, men når aldrig hen til toilettet, før hun falder med hovedet først på badeværelsesfliserne.

Kort tid efter vågner hun ved, at en Falck-redder prøver at få liv i hende. Hun ryger videre på sygehuset.

Her viser hendes urin spor af krampestillende medicin, som findes i stesolid og rohypnol. Og det var bestemt ikke noget, hun havde indtaget med vilje.

For lidt over et år siden blev Anine Bøgedal indlagt efter en bytur i Aalborg, og hun mistænkte, at hendes drink blev forgiftet. For nylig har en ny dokumentar på TV 2 Echo kortlagt, at problemet med "drugging" ikke er stilnet af siden.

Flere end 50 unge fortæller i udsendelsen, at de mistænker, at de har fået deres drikkevarer forgiftet, mens de har festet i Aalborgs natteliv. Det er skræmmende, siger det tidligere drugging-offer.

- Jeg troede slet ikke, det var så meget. Det overrasker mig, siger hun.

I udsendelsen ser man også dørmænd, der mere eller mindre åbenlyst accepterer brug af stoffer. Det ryster Anine Bøgedal.

- Jeg synes virkelig, det er frygteligt, for de kan jo se, hvad det ender med. Folk ender jo på sygehuset eller noget der er værre, siger hun.

Luk dem

TV 2-dokumentaren er meget kritisk over for især ét sted i Aalborg, nemlig diskoteket Club Stygge.

Det var ikke på Club Stygge, Anine Bøgedal var i byen den aften, hun blev drugget. Men hun ser mange fællesnævnere mellem Stygge og stedet, hvor hun selv var den aften.

Og hun ser det ikke som realistisk, at man bare kan bede sådanne steder om at opføre sig pænt, og så er problemet løst.

- Helt ærligt synes jeg, at de skulle lukkes, for der sker så mange ting derinde, som ikke bør ske, i forhold til stoffer. Og jeg kommer ikke derinde mere, siger hun og fortsætter:

- Man ser jo i dokumentaren, at det virker til, at de er rimelig ligeglade. De får solgt en masse, det er det, det handler om for dem, og alt andet er lidt ligegyldigt. Det føler jeg lidt, når man ser den her.

Folk har fået øjnene op

Anine har været på Club Stygge to gange efter sin ubehagelige hændelse for over et år siden, og hun har slet ikke været på det diskotek, hvor hun mistænker nogen at have puttet stoffer i hendes drink.

- Der er hundrede steder, hvor det er mere trygt at gå i byen end lige de to steder.

Anine Bøgedal mener, at der skal være konsekvenser for steder, der ikke bidrager til at få stoffer væk fra nattelivet, men på samme tid roser hun det, hun kalder en ændring i samtalen om drugging.

- Lige da det skete for mig, synes jeg faktisk ikke, det blev taget så alvorligt. Men det er lidt, som om folk det sidste år har fået øjnene op for, at det sker, at det sker for mange, og at det ikke kun er, fordi man har drukket, eller fordi man selv har taget stoffer.