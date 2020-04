Ankede sin dom: 55-årig fik højere straf for trafikdrab

NØRRESUNDBY:I januar blev en 55-årig mand idømt et år og ni måneders fængsel for uagtsomt manddrab under skærpende omstændigheder. Herudover blev han frakendt førerretten i fem år.

Baggrunden for sagen var, at den 55-årige kørte beruset og hensynsløst, og at han var skyld i en trafikulykke på Toftevej i Nørresundby 5. november 2019, hvor en passager i bilen blev dræbt.

Efter retssagen i byretten kærede den 55-årige straks dommen til landsretten. Sagen er nu afgjort i Vestre Landsret, og den endte med en skærpelse af straffen.

Straffen blev således sat op til 2 års fængsel, oplyser Statsadvokaten i Viborg på Twitter.