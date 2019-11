Ankestyrelse sender sager tilbage til Aalborg Kommune: Fejl i mere end halvdelen

AALBORG:Antallet af afgørelser på børnehandicap-området, der omgøres af Ankestyrelsesen, steg sidste år fra 47 til 60 procent i Aalborg Kommune.

Og selvom en omgørelse ikke nødvendigvis betyder, at den oprindelige beslutning ændres - det kan for eksempel også være, at der bare skal indhentes ekstra oplysninger - er det ikke tilfredsstillende, mener fungerende rådmand for familie og beskæftigelse Nuuradiin S. Hussein (S).

- Men når det er sagt, har der også været en række grunde til, at vi havnede på 60 procent. For der var en tid, hvor vi ikke havde indhentet de oplysninger i sagerne, som Ankestyrelsen sagde, vi skulle. Den praksis har vi selvfølgelig ændret nu, og derfor var omgørelsesprocenten i det første halve år af 2019 igen nede under landsgennemsnittet, fortæller han.

Ifølge Nuuradiin Hussein var noget af det, Aalborg Kommune gjorde forkert, blandt andet, at man tog forældrenes ord for gode varer i forhold til deres børns trivsel. For formelt set skal man også spørge læger og andre relevante personer omkring barnet.

- Det er en noget mere omstændig proces, men er det sådan, det skal gøres, gør vi det selvfølgelig, siger han.

En anden fejlfaktor i forhold til børn med handicap handler om dækning af merudgifter til fødevareallergi. For her mener Ankestyrelsen ikke, Aalborg Kommunes oplysningsgrundlag i forhold til afgørelserne har været gode nok.

Og så har det måske også spillet ind, at kommunen sidste år nedsatte serviceniveauet på en række områder. Det fik i hvert fald en del forældre til børn med særlige behov til at bebude, at de ville klage mere for at teste, om kommunen havde lov til at give flere afslag på hjælp.

- Overordnet set ser det nu ikke ud som om, vi har fået flere klager, siger Nuuradiin Hussein.

- Det er jo svært at få tingene til at gå helt i 0, da det er et komplekst område, men kigger man på landsgennemsnittet ligger Aalborg faktisk pænt i forhold til andre kommuner, påpeger han.

På socialområdet generelt var der på landsplan en omgørelsesprocent på 36 i 2018, mens der i Aalborg var 35 procent - eller 277 klager i alt. Og af de omgjorte sager i Aalborg var 86 procent hjemvist til fornyet behandling, og kun 14 procent var sager, hvor afgørelsen blev ændret.

- Vi tilstræber selvfølgelig, at vores folk hele tiden er vidende og opdaterede med hensyn til, hvad borgerne har krav på, pointerer Nuuradiin S. Hussein.