Anklage: To mænd og en kvinde var sammen om at begå manddrab

AALBORG:To mænd og en kvinde var sammen om at begå manddrab på en 38-årig mand i Aalborg lørdag aften.

Sådan lød det i den sigtelse, som søndag eftermiddag blev læst højt af anklager Thomas Klingenberg ved Retten i Hjørring, hvor de tre sigtede blev fremstillet i grundlovsforhør.

Sigtelsen lyder på manddrab efter straffelovens paragraf 237, og ifølge sigtelsen mener anklagemyndigheden, at de tre personer var sammen om at slå den 38-årige ihjel. Det skulle være sket ved kvalificeret, stump vold med slag fra en endnu ukendt genstand.

Alle tre erklærede sig uskyldige via deres forsvarere. De to af dem ville gerne afgive forklaring ved grundlovsforhøret, men det er ikke muligt at gengive dem, da dommeren valgte at følge anklagerens anmodning om dørlukning. Det skete af hensyn til sagens videre efterforskning og herunder afhøring af flere vidner.

Dermed kan pressen ikke referere, hvad der blev sagt, efter at sigtelsen var blevet læst højt. Inden da var det dog kommet frem, at to af de sigtede blev anholdt i Aalborg lørdag klokken 23.38. Den tredje sigtede blev anholdt få minutter før - cirka klokken 23.30.

Nordjyllands Politi har ikke ønsket at komme ind på, hvilket motiv der skulle ligge bag drabet, eller hvilke relationer de involverede havde til hinanden. Politiet har dog betegnet det som en opgør i misbrugsmiljøet.

Den dræbte blev fundet lørdag aften i Bibliotekshaven - mellem Østerbro og Nyhavnsgade - i det centrale Aalborg.