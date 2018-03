Anklager: Bestialske scener udspillede sig

AALBORG: Den 5. august omkring klokken 18 sidste år, blev en 27-årig mand dræbt med flere knivstik og slag for øjnene af flere chokerede borgere i Langelandsgade i Aalborg.

Øjenvidnerne har nu afgivet forklaringer i sagen mod tre mænd på henholdsvis 28, 25 og 25 år, der er tiltalt for det voldsomme drab og sagen nærmer sig sin afslutning.

Anklager og forsvarer skal nu argumentere for henholdsvis skyld og uskyld i deres procedurer over for nævningetinget ved Retten i Aalborg.

De tre tiltalte nægter sig skyldige i drabet, og selvom der var mange vidner til de voldsomme hændelser, så er der ingen af vidnerne, der har kunnet udpege drabsmændene.

For øjnene af flere borgere

Anklager Kim Kristensen er dog ikke i tvivl om, at vidneforklaringerne under sagen har bevist, at de tre tiltalte er skyldige, sagde han i sin procedure.

I retten har vidnerne forklaret, at de så tre mænd jagte den 27-årige hen ad Langelandsgade.

På hjørnet af Langelandsgade/Turøgade lykkedes det overfaldsmændene at få den 27-årige ned at ligge ved at sparke og slå ham og give ham peberspray.

Herefter så øjenvidnerne, at to mænd begyndte stikke den 27-årige med kniv, mens den tredje slog ham med et jernrør.

- Mens folk var ved at forberede sig på aftenhyggen, udspillede der sig voldsomme, dramatiske og bestialske scener for øjnene af flere borgere, der resulterede i, at den 27-årige blev dræbt, sagde Kim Kristensen under sin procedure.

En bevidst påkørsel

Kim Kristensen fremhævede også de tiltaltes dna er på knive, jernrør og stiksikre veste, der blev fundet i området.

Der er heller ingen tvivl om, at de tre tiltalte har været omkring gerningsstedet, og i en eller anden form har været en del af det kaos, der opstod efter det trafikuheld, der gik forud for drabet.

Umiddelbart før det dødelige overfald, bragede en sort Mercedes ind i en sølvgrå Ford Mondeo i krydset Øster Alle/Langelandsgade.

Ifølge anklagemyndigheden var uheldet en bevidst påkørsel med henblik på at få fat i den nu 27-årige dræbte - det afviser de tiltalte dog.

Blev angrebet af afdøde

Den ene af de 25-årig tiltalte har forklaret, at han blev angrebet med peberspray og kniv efter trafikuheldet, som han forsvarede sig imod, hvorefter han stak af.

Den anden 25-årige har forklaret, at han blev sur og begyndte at slå løs på den anden bil, og da han var på vej væk, så han den dræbte sidde på fortovet, hvor han slog ham to gange i ryggen med en jernstang.

Og endelig har den 28-årig forklaret, at han af to omgange blev angrebet af nu afdøde, og at han derfor forsvarede sig med peberspray og kniv. Den 28-årige har erkendt, at have stukket den dræbte en gang i låret.

Tror ikke på forklaringer

Fælles for de tre tiltalte er, at de har forklaret, at de ikke har set hinanden eller andre i forbindelse med trafikuheldet.

Men Kim Kristensen lagde i sin procedure ikke skjul på, at han ikke troede på de forklaringer.

- Man kan vist roligt sige, at de tiltalte har været tilbageholdende med at afgive forklaring. Den 25-årige har afgivet forklaring en gang, mens de to andre først afgiver forklaring i retten. Jeg hævder, at de har konstrueret deres forklaringer efter den viden, de har fået undervejs, sagde anklageren

Senere torsdag skal forsvarsadvokaterne procedere sagen for nævningetinget.