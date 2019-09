Anklaget for brand i lejlighed: De skød skylden på hinanden

AALBORG:Hvem sparkede døren op? Og hvem var egentlig tilstede, da lejligheden brændte?

Der var store forskelle i forklaringerne, da to mænd på henholdsvis 26 og 30 år onsdag mødte op i Retten i Aalborg - tiltalt for i maj 2018 at have sat ild til en stuelejlighed i en ejendom i Aalborg.

Begge nægtede sig skyldige.

Den ene mand forklarede, at hans kammerat sparkede døren ind til lejligheden. Herefter forsvandt den første mand fra stedet og så først flammerne, da han kom tilbage igen.

Den anden fortalte derimod, at han aldrig kom ind i lejligheden, hvor ildebranden startede, men hele tiden befandt sig udenfor bygningen.

Retten fandt begge de to mænds forklaringer utroværdige, fortæller anklager Janni Nørgaard.

Derudover viste videovervågning, at de to mænd var ved bygningen.

Begge mænd blev kendt skyldige.

De blev idømt et års betinget fængsel. Samtidig skal de bruge 200 timer på samfundstjeneste og betale cirka 250.000 kroner til bygningens forsikringsselskab.

Mændene kan risikere en fordobling af erstatningen, hvis en af lejlighedernes beboere får medhold i sit erstatningskrav. Det er endnu uvist.

Indtil videre skal sagen for Landsretten, da de to mænd ankede på stedet.