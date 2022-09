Anna skal betale 34.000 kroner ekstra for at holde varmen: - Vi bliver altid glemt

Anna Stoustrup bor på et nedlagt landbrug ved Øster Hassing, og hun skal bruge over dobbelt så mange penge på at købe træpiller i år, så familien kan varme huset op i fyringssæsonen. Det kommer så oven i en markant højere elregning som alle andre. Øster Hassing 21. september 2022 Foto: Martin Damgård