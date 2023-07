Anne føler sig ikke presset af færre kunder i midtbyen: - Jeg har aldrig været bange for at tage fat

AALBORG:Duften af nyvasket hår og en rygende caffe latte lige ved hånden.

Anne Kirstine Jørgensen er kvinden bag salonen SAKS i Møllegade. Og efter et par måneder i sin nye salon, genkender hun ikke det kor af forretningsdrivende, der har det svært i Aalborg midtby. Tværtimod har den arbejdsomme kvinde ikke mange huller i kalenderen til at presset et interview ind med en journalist.

- Det er gået så megagodt. Jeg har været heldig - nogle vil sige dygtig. Men jeg har også knoklet for at nå hertil. Jeg har aldrig været bange for at tage fat, siger Anne Kirstine Jørgensen.

Mange af Annes gamle kunder har fundet hendes nye adresse. Foto: Martél Andersen

'Den største keminørd, jeg kender'

I marts flyttede hun fra Lille Kongensgade til Møllegade 8, og springet som selvstændig tog hun tilbage i november efter ni år i kæden Poul M. Drømmen om sin egen salon har næsten altid boet i Anne.

- Jeg husker, selv fra jeg var lille, hvor meget jeg elskede at være hos frisør. Og hvor stolt jeg kunne være over en ny frisure. Jeg tænkte allerede dengang, at det ville jeg være, når jeg blev stor, siger hun.

Hun elsker særligt relationen mellem kunde og frisør - smalltalken om både stort og små. Og så elsker hun også den lidt mere nørdede del.

- Engang fik jeg en form for omvendt kompliment. En sælger sagde; "Anne, du er simpelthen den største keminørd, jeg kender". En frisør er jo en lille kemiker, griner hun.

Nordjyde til fingerspidserne

Selvom kalenderen er godt booket, er hun alligevel tilbageholdende med at ansætte kollegaer og elever i sin salon.

- Jeg er nordjyde til fingerspidserne, og man ved aldrig helt, hvordan det går, før man har lavet første årsregnskab. Men om fem år håber jeg helt sikkert på, at jeg ikke står alene, siger hun.

- Jeg har en arbejdsskade, der gør, at jeg er rigtig glad for at arbejde, siger Anne Kirstine Jørgensen med et glimt i øjet.