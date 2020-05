Anonymt tip afslørede formodet indbrudstyv

NØRRESUNDBY:Nordjyllands Politi havde tirsdag held med den efterlysning, de sendte ud i offentligheden, hvor de bad borgere om hjælp til at finde frem til en 26-årig mand, som politiet mistænker for meddelagtighed i et indbrud i Storvorde, hvor der blandt andet blev stjålet våben.

Efter et anonymt tip kunne Nordjyllands Politi anholde manden i en lejlighed i Nørresundby.

- Det foregik helt udramatisk, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Den 26-årige mand bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.