Anonymt tip ledte politiet på sporet at tyve: Litauere solgte ud af stjålet værktøj fra bil

AALBORG:To litauiske mænd er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for tyverier fra byggepladser i Vodskov og Nørresundby.

Mændene - der er henholdsvis 20 og 22 år - blev anholdt tirsdag, efter politiet havde fået et anonymt tip om, at de kørte rundt i en bil fyldt med værktøj, som de solgte ud af.

Derfor slog politiet til og ransagede både bilen og den lejlighed, hvor de to mænd opholdt sig. Og her blev nogle af tyvekosterne fra byggepladserne fundet, fortæller anklager Stine Eriksen.

De to mænd er sigtet for at have stjålet forskelligt værktøj fra to byggepladser i starten af oktober. Fra den ene blev der stjålet for omkring 58.000 kroner, og et par dage senere forsvandt der værktøj for omkring 93.000 kroner fra den anden byggeplads.

I Retten i Aalborg erkendte den 20-årige de to tyverier fra byggepladserne, men afviste, at den 22-årige havde været med til det, oplyser Stine Eriksen. Den 22-årig nægtede sig skyldig i sigtelsen mod ham.

De to mænd har hverken fast arbejde eller bopæl i Danmark.

De kærede ikke varetægtsfængslingen.