Ansat ringede til politiet: Kunde brokkede sig over politik i flere timer

AALBORG: Politik - altså den slags, som også foregår på Christiansborg - kan få nogle mennesker i mindre godt humør. Faktisk så dårligt at behovet for at brokke sig over det sker ofte og meget højt.

Det var også nogenlunde sådan, scenariet var, da en ansat på en tankstation på Scheelsmindevej i Aalborg torsdag aften ringede til vagtcentralen.

Nordjyllands Politi skriver i døgnrapporten, at den ansatte havde brug for hjælp. Problemet var, at en person ofte om aftenen kom ind på tankstationen. Her blev han i flere timer, imens han højlydt brokkede sig over politik.

Den ansatte ville gerne have politiets hjælp til at få ham væk.

Politiet skriver i døgnrapporten, at en patrulje kørte forbi tankstationen, hvor de fik en snak med manden og kørte ham hjem.