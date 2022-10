Ansat sigtet for at krænke skolebørn: Skoleleder får nyt job efter kritik

AALBORG:En bortvist medarbejder fra Gl. Lindholm Skole sidder varetægtsfængslet, sigtet for blufærdighedskrænkelser mod elever på skolen.

Ifølge en anonym forælder (Nordjyske er bekendt med den pågældendes identitet) har der været kritik af skoleledelsens håndtering af sagen.

Ifølge den pågældende forælder skulle skolen flere gange have fået henvendelser om den fængslede medarbejders adfærd over for børnene, uden at ledelsen har handlet på det.

Nu forlader skoleleder Carsten Søndergaard 31. oktober så Gl. Lindholm Skole til fordel for et tilsvarende job.

Aalborg Kommunes skolechef, Mads Rune Jørgensen, bekræfter, at Carsten Søndergaard fremover vil være skoleleder på Vestbjerg Skole.

- Men det er en personalesag, så jeg har ingen kommentarer, siger Mads Rune Jørgensen.

Skolechef Mads Rune Jørgensen. Foto: Kim Dahl Hansen

Han vil heller ikke udtale sig om kritikken af håndteringen af krænkelsessagen, men i en besked, der er sendt ud til forældrene, skriver Carsten Søndergaard selv:

"Som I også ved, har sagen vedrørende en medarbejders mulige blufærdighedskrænkelser gennem længere tid fyldt i pressen og affødt et negativt fokus på skolen - dette i en grad, så jeg på et tidspunkt begyndte at overveje min fremtid på skolen, da jeg på ingen måde ønsker, at min person skal skygge for skolens gode udvikling".

Nordjyske ville gerne spørge Carsten Søndergaard, hvad han mener med ovenstående, men det er ikke lykkedes at få en kommentar.

Krænkelsessagen kom til offentlighedens kendskab ved begyndelsen af sommerferien, hvor den sigtede også blev bortvist fra skolen.

Nordjyllands Politi fik en anmeldelse om krænkelser 14. juni og 24. juni blev den ansatte sigtet og varetægtsfængslet. Det skete i et lukket grundlovsforhør, hvor der er nedlagt forbud imod at nævne den sigtedes navn. Derfor er det yderst sparsomt, hvad der er kommet frem om de formodede krænkelser.

Det vi ved er:

12 børn menes at være blevet krænket med uønskede berøringer, nogle af dem mange gange.

Krænkelserne formodes at have fundet sted over flere år.

Den sigtede nægter sig skyldig.

Varetægtsfængslingen er blevet forlænget.