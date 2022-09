Anspændt forhold mellem borgere og knallertkørere førte til fem dages aktion - to knallerter konfiskeret

TÅRS:Et særdeles anspændt forhold mellem en flok unge knallertkørere og indbyggerne i Tårs, har ført til, at Nordjyllands Politi i Hjørring har gennemført en flere dage lang aktion i byen.

Og aktionerne over de fem dage gav gevinst - ikke bare i form af konfiskation af to knallerter, hvor der var foretaget konstruktive ændringer, men også flere andre sager om ulovligheder i forbindelse med hasarderet knallertkørsel.

Resultat af knallertaktion i Tårs 4 sager om knallerter til nærmere undersøgelser for konstruktive ændringer

2 sager om konfiskeret (2. gang konstateret kørsel i frakendelsestiden)

1 sag om manglende forsikring

1 sag om ej erhvervet kørekort

1 sag om ej medbragt kørekort

4 sager om placering på vej og vigepligt

1 sag om udstyr bekendtgørelsen

1 sag om kørsel i frakendelsestiden

1 sag om narko

2 sager om spirituskørsler. VIS MERE

Forebyggelse Hjørring har tidligere aflagt hjemmebesøg hos en del unge mennesker og deres forældre, hvor der er blevet talt om gode takter i trafikken og ulovlige knallerter. Denne indsats har hjulpet gevaldigt, men omkring 10 unge mennesker kørte stadig hasarderet i byen på konstruktivt ændrede knallerter.

De den dialogbaserede indsats ikke var nok, rykkede Nordjyllands Politi derfor ud med kontrol i området - flere dage i træk.

- Vi anerkender udfordringen med nogle knallertkøreres utryghedsskabende adfærd i trafikken, og vi gør noget ved det, siger vicepolitiinspektør fra Patruljecenter Hjørring, John Henriksen i en pressemeddelelse.

Derfor satte betjente fra Forebyggelse og Patruljecenter Hjørring ind med kontrol i weekenden 16.-18. september. De følgende to hverdage, mandag den 19. og tirsdag den 20. september, var Nordjyllands Politi igen i Tårs, denne gang i civil. Det førte til de mange sager om ulovligheder.

Og det kan ikke udelukkes, at de indbragte knallerter vil generere flere sager.

- Vi håber jo altid at konflikterne kan løses med dialog, SSP-indsats og forældrenes gode opbakning, men nogle gange når vi så langt i indsatsen, at der kun er bødeblokken tilbage. Med aktionen her er der i hvert fald slået et slag for trafiksikkerheden i og omkring Tårs, men vi ved også godt at arbejdet endnu ikke er slut – vi kommer til at følge op. Både med dialog og bødeblok, siger politiassistent Søren Panum, der ledte politiets indsats, i pressemeddelelsen.