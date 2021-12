Ansvarlig i Aalborg Kommune: - Det er en meget tynd linje, vi går på

I går kunne Nordjyske fortælle, at sygehusene i Nordjylland er mere presset på bemandingen end før set under coronapandemien.

På landsplan var dagen i går en rekord med over 16.000 konstateret smittede, og fortsætter tendensen, kan kommunernes medarbejdere inden for plejeområdet blive pressede.

I samme ombæring måtte Jan Nielsen, der er ansvarlig for coronaindsatsen og direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, fortælle - "at vi sætter en kedelig rekord" i forhold til coronasmitten i Aalborg Kommune.

Med det in mente kan man måske frygte, at situationen ender der, hvor fraværet af personale kan få betydning for den omsorg og pleje, byens borgere med behov for særlig støtte får.

Men - der er vi ikke endnu, fortæller Jan Nielsen.

Ekstraordinære indsatser

At det stadig er muligt at opretholde plejen og omsorgen for de ældre, de syge og de handicappede i kommunen, skyldes, at personalet gør en ekstra indsats i disse dage.

Ligesom på sygehusområdet har Aalborg Kommune områder i plejesektoren, der kræver en døgnbemanding. Det gælder eksempelvis nogle af byens handicappede borgere, der er tilknyttet de botilbud, der har brug for personale døgnet rundt alle ugens dage.

Tirsdag morgen holdt forvaltningsledelsen og de stabschefer, som støtter forvaltningen, et møde, hvor man diskuterede vagtplaner og coronasituationen, fortæller Jan Nielsen.

- Som det ser ud nu, går vagtplanerne op. De bliver hele tiden justeret, og det kræver en stor velvilje fra vores medarbejdere for at få tingene til at gå op i en højere enhed, siger han.

Han fortæller, at de endnu ikke står i en situation, der minder om den, sygehusene er udsat for i øjeblikket, men det kræver, at personalet dækker vagter ind for hinanden, når nogen er syge, og han erkender, at de ikke er langt fra at stå i en meget presset situation.

Det gælder både på ældre-, sundheds- og handicapområdet.

- Det er på en meget tynd linje, vi går i øjeblikket, og hvis vi fortsat ser en ekspotentiel stigning i samfundet, så kan vi også få problemer, siger Jan Nielsen.

Godt forberedt

Når man som kommune har et ansvar for døgnbemandede enheder med vagtplaner og planlægning, er man nødt til at tage højde for fremtidige scenarier.

Man planlægger ikke nødvendigvis ud fra et skrækscenarie, men man sikrer sig, at man ved, hvad næste skridt er, og det har de også gjort i Aalborg Kommune.

- Vi har nogle scenarieplaner. Det har alle driftsenheder, men vi er ikke der endnu, hvor vi aktiverer de eskaleringsplaner, vi har, siger Jan Nielsen og uddyber.

- Som det er i øjeblikket, så planlægger vi efter, at vi skal have dækket vagterne ind, og det er det, vi har gjort. Så har vi selvfølgelig haft mulighed for at trække på andre medarbejdere, som kunne kaldes ind.

Hvad indeholder sådan en scenarieplan?

- Det betyder, at vi kan allokere personale fra nogle enheder, som ikke til daglig er i den direkte pleje, og der har vi nogle forskellige muligheder. Vi har så at sige nogle forskellige knapper, vi kan skrue på, hvis vi yderligere kommer i en situation, hvor vi mangler medarbejdere.

Hvor er det helt konkret, man kan hive personale fra?

- Det kan kun være på områder, hvor man ikke ændrer på den grundlæggende pleje og omsorg enten inden for ældre-, sundheds- eller plejeområdet. Det er de muligheder, vi har, siger han og fortsætter.

- Hvis det er sådan, at vi skal ændre på den pleje og omsorg, vi giver, skal der udstedes dét, man kalder nød-bekendtgørelser, og det er jo noget, man gør nationalt. Men der er vi ikke endnu.

Kan du sige noget om, hvor mange ansatte I skal dække ind for i øjeblikket?

Det kan jeg ikke sige noget konkret om. Det drejer sig ikke kun om medarbejdere, der er testet positive for corona, men også nære kontakter og andre syge.

Er vi tættere på 20 eller på 200?

Det er nok nærmere 20 end 200, vi mangler. Men jeg kan ikke komme det nærmere, heller ikke i forhold til hvornår de er tilbage. Alt, jeg kan sige, er, at vi er pressede.