Antallet af drukneulykker i havne stiger: Men borgmester ikke med på sikkerhedshegn - endnu

AALBORG:Tragiske drukneulykker har medført et øget fokus på sikkerheden på de danske havne.

En opgørelse fra Trygfonden konkluderer nu, at over 20 mennesker i løbet af 2022 er druknet i de danske havne. Dette tal er markant højere end antallet af drukneulykker de foregående år.

I februar druknede en ung mand, efter at han faldt i Aalborg Havn, og flere initiativer er siden blevet taget for at øge sikkerheden på havnen. Muligheden for at sætte en hegn op langs havnefronten blev også debatteret, men det blev ikke gennemført.

I Aarhus Kommune har man også haft fokus på sikkerheden, efter at ti mennesker er druknet i Aarhus Havn siden 2017. Det førte til, at man i starten af 2022 satte et hegn på 400 meter op langs havnefronten for at forebygge ulykker. Indtil videre er ingen druknet i havnen i løbet af 2022.

- Vores havn er anderledes end den i Aarhus

Udviklingen i antallet af drukneulykker og erfaringerne fra havnen i Aarhus får dog ikke Aalborg til at ændre strategi. Ikke umiddelbart i hvert fald.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) fortæller, at han heller ikke er klar til at bakke op om at sætte et hegn op på havnen i Aalborg.

- Sikkerheden på Aalborg Havn er topprioritet for os i byrådet, og vi overvejer hele tiden ny initiativer til, hvordan vi kan øge sikkerheden. Efter den meget ulykkelige sag i februar har vi også taget en hel del nye initiativer for at øge sikkerheden. Jeg tror, at vi kommer til at evaluere det her løbende i forhold til at sikre vores havn så meget som muligt, siger han.

- Vores havn er bare anderledes end den, der er i Aarhus. Hvis man tager det sted, hvor den seneste drukneulykke skete, så var det helt henne ved Limfjordsbroen. Så man kan komme ud i, at det er meget store dele af havnen, man skal hegne ind. Det er selvfølgelig noget, som indgår i overvejelser, men det er ikke noget, som jeg på nuværende tidspunkt mener skal gøres.

Han påpeger, at et hegn kan medføre andre udfordringer.

- Vi ved også, at hegn og andre ting nogle gange kan være en falsk tryghed. Nogle føler, at det er en manddomsprøve at balancere på et hegn, det har vi jo set på Limfjordsbroen. Så det er noget, der kræver grundige overvejelser, før man vælger at gøre det, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Dermed er borgmesteren på linje med Jan Nymark Thaysen (V), rådmand for by og land.

Han udtalte tidligere på ugen til Nordjyske, at man skæver til Aarhus - men at han stadig ikke er tilhænger af at sætte hegn op.

- Selv om vi sætter et hegn op langs havnen, bliver det aldrig helt sikkert, og det må ikke blive en falsk tryghed. Vi ser jo, at der er nogen, der skal op og balancere på det hegn, som er på Limfjordsbroen, fordi det er spændende. Og et to meter højt hegn langs havnen ser bare ikke særligt spændende ud, sagde Jan Nymark Thaysen ved den lejlighed.