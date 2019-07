Antallet af indbrud falder fortsat i Nordjylland

NORDJYLLAND: Der er stadig alt for mange, der oplever indbrud, men nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af indbrud i Nordjylland fortsat er faldende. Det glæder parterne bag indbrudssatsningen Bo trygt!, der arbejder for at øge trygheden og reducere antallet af indbrud i Danmark.

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik blev der i Nordjylland anmeldt 325 indbrud i private hjem i årets andet kvartal. Det er et fald på 35,3 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.

De nordjyske indbrudstal for 1. halvår 2019 Aalborg: 313 Frederikshavn: 77 Hjørring: 138 Brønderslev: 50 Jammerbugt: 48 Mariagerfjord: 41 Rebild: 18 Vesthimmerland: 52 Thisted: 40 Morsø: 12 Læsø: 1 Vis mere mindre expand_more expand_less

- I Nordjylland er indbrudsforebyggelse en meget høj prioritet. Vi har i samarbejde med flere af kommunerne igangsat en massiv præventiv indsats, hvor vi blandt andet har talt med borgerne om, hvordan de bedst indbrudssikrer deres hjem og om Nabohjælp. Vi har afholdt borgermøder og været på tryghedsvandringer, og vi har også sat ind med en stærk efterforskningsmæssig indsats over for de indbrudstyve, som vi allerede kender til. Vi kan se, at indsatserne har båret frugt, og det er rigtig glædeligt, at antallet af indbrud er faldende i Nordjylland. Men der bliver stadig begået for mange indbrud, og vi fortsætter arbejdet blandt andet sammen med det nye Bo trygt!-koncept, siger Claus Serup, der er politikommissær i Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd (DKR) står bag indsatsen Bo trygt!, der har som målsætning at reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 30.000 til under 10.000 om året. For målt pr. indbygger sker der omkring tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i Sverige, Norge og Tyskland, og tanken om indbrud i eget hjem gør hver fjerde dansker utryg. Heldigvis er der meget, man selv kan gøre, fortæller Britt Wendelboe.

- Det, en tyv er allermest bange for, er at blive set, og vi anbefaler, at man nu hvor hækkene er ved at være afblomstrede finder hækkesaksen frem og klipper hækken ned. For så giver man naboerne mulighed for at kigge ind og forstyrre en tyv, der er på vej på arbejde. Hvis man ovenikøbet sætter lys med sensorer op, så vil tyven have meget sværere ved at få arbejdsro – også i aften- og nattetimerne, siger Britt Wendelboe.

Sommerferien er en travl tid for indbrudstyvene

Rigtig mange indbrud sker i ferierne, og derfor kan det være en rigtig god idé at sikre sit hus og tilmelde sig Nabohjælp, inden man drager afsted. Der er 280.000 nabohjælpere i Danmark, og tallet stiger hele tiden.

- Der sker typisk mange indbrud i juli måned, men gode naboer er en af de bedste måder at beskytte sig imod tyven på. Naboer, der hilser på ukendte ansigter og spørger ind til deres ærinde på vejen, stresser en indbrudstyv, og vi ved, at aktiv nabohjælp kan forhindre op til hvert femte indbrud. Derfor er vi ekstra glade her i sommerferien for de mange nabohjælpere over hele landet, siger Emilie Birk Jørgensen, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere om, hvordan du kan forebygge indbrud på www.botrygt.dk