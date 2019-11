Antisemitisk hærværk mod den jødiske begravelsesplads i Aalborg

AALBORG:Lørdag blev også Aalborg ramt af den bølge af hærværk mod jødiske begravelsespladser, der fandt sted på 81-årsdagen for Krystalnatten. Den mindesten, der står i i muren på hjørnet af Hasserisgade og Sankt Jørgens Gade, blev vandaliseret med det tyske "Jude" skrevet med sort spraymaling.

Det er dog umiddelbart også det eneste hærværk, der er sket mod begravelsespladsen i Aalborg. I Randers blev omkring 80 gravsten vandaliseret med sort maling.

- En patrulje kom forbi klokken 02.55, hvor den konstaterede, at der var skrevet "Jude" henover stenen. Det har vi noteret os, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi rettede ekstra opmærksomhed mod området ved den jødiske begravelsesplads i weekenden, netop i anledningen af årsdagen for Krystalnatten.

På Facebook skriver den venstreorienterede organisation Redox, at også en postkasse på en adresse i Dronninglund er blevet udsat for en anti-semitisk aktion. Postkassen er blevet påklistret gult klistermærke udformet som de stjerner, nazisterne tvang jøder til at bære under krigen.

Den aktion har politiet dog ikke fået nogen anmeldelse af, siger Per Jørgensen.

Umiddelbart har politiet ingen konkrete spor at gå efter i sagen om hærværket mod begravelsespladsen i Aalborg, men har man oplysninger i sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4