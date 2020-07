Arbejde i døgndrift: Nyt hybridgræs på Portland Park

NORDJYLLAND:Aalborg Portland Park får nyt hybridgræs. Det kommer til at ske i perioden fra 13. til 30. august, og det er et arbejde, der kommer til at foregå døgnet rundt. Derfor vil stadionbelysningen være tændt under installationen.

Det oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Det nye hybridgræstæppe på Aalborg Portland Park lægges for bedre at kunne leve op til de kvalitetskrav og krav til sportsfunktionelle egenskaber, der i dag stilles i Superligaen. Samtidig vil det begrænse stigningerne på driftsudgifter, der følger sæsonudvidelserne.

Udover det nye græstæppe udskiftes også den muld, der danner underlaget for græstæppet, og som det rigtige græs gror i. Det betyder, at der skal flyttes store mængder jord, siger afdelingsleder Hans Tophøj, By og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune til nordjyske.dk.

- Når vækstlaget er etableres laver vi først græsplænen, og derefter kommer der en slags "symaskine", påmonteret en traktor. Den vil så stikke plastfibre ned i græsset, så det græstæppet kommer til at bestå af en blanding af rigtig græs og kunstgræsfibre - derfor navnet hybridgræs, forklarer afdelingslederen.

Arbejde i døgndrift

Arbejdet med at installere hybridgræs kommer til at køre 24 timer i døgnet i en periode på 10 dage afhængigt af vejret.

- Da den nuværende bane blev anlagt i år 2000, var der visse standarder i forhold til, hvor hurtigt regnvand skulle kunne synke væk fra banen. Siden er regnintensiteten blevet noget kraftigere med meget mere regn, så nu skal vi også have opgraderet banen, så den kan klare f.eks. et regnskyl i forbindelse med et kraftigt tordenvejr, oplyser Hans Tophøj.

Og lige netop en august med konstant regn vil kunne drille projektet.

- Planen med arbejdet er lagt ud fra en normal regnmængde i august. Skulle det blive en august med ekstreme regnmængder, kan det blive besværligt at flytte de store mængder jord, men så har vi en plan B. Så etablerer vi den naturlige græsplæne og venter med at sy kunstgræsfibrene i græsset, så der vil kunne spilles superligafodbold, når turneringen genoptages, siger afdelingslederen til nordjyske.dk.

Under arbejdet med den nye hybridplæne er der behov for at kunne benytte stadionbelysningen døgnet rundt, og lyset vil derfor være tændt i hele perioden. Der er tale om arbejdsbelysning, og lysanlægget vil derfor ikke lyse med fuld styrke under installationen.

- Vi har på grund af coronasituationen et forholdsvis lille "vindue" på omkring fire uger, hvor vi kan udføre projektet, der i øvrigt også omfatter et decideret kunstgræsområde ved spilleropgangen. Derfor må vi arbejde i døgndrift, forklarer Hans Tophøj.

Arbejdet med at installere hybridgræs vil foregå i perioden 13.-30. august.

Prisen for det nye græstæppe og tilhørende arbejder, der i første omgang ikke var med i budget 2020, men blev fremrykket på grund af coronasituationen, bliver i størrelsesorden fem til fem en halv million kroner, fortæller afdelingslederen.

Minimale støjgener

Af pressemeddelelsen fra Aalborg Kommune fremgår det, at al arbejdet kommer til at foregå inde på græstæppet. Derfor vil der være minimale støjgener ude omkring stadion. Der bliver en smule kørsel med materialer i forbindelse med arbejdet, men det drejer sig om to europaller i døgnet, som skal køres ind på stadion.

I forbindelse med installationsarbejdet skal den eksisterende græs og vækstjord køres ud fra stadion. I den periode vil minitraktorer køre jorden ud på p-arealerne omkring stadion.

Kørsel med jord kommer til at foregå i perioden 24. juli til 13. august i tidsrummet kl. 6.00-21.00 på hverdage og i weekender. Der er kun tale om kørsel med traktor inde på stadion og på p-arealerne.

Leverancer med lastbil til stadion vil blive leveret i normal arbejdstid.