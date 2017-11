Arbejdspladser reddet: Kæmpeordre til nordjysk producent

GISTRUP: Genrejsningen af HMK Bilcon efter virksomhedens konkurs i januar ligner et mindre mirakel, men ifølge administrerende direktør Peter Jensby er det hårdt arbejde og omtanke snarere end det store trylleri, der har vendt fiasko til succes.

I forbindelse med at det svenske olieselskab Preem har tegnet nye transportaftaler for distribution af benzin, diesel og fyringsolie i Sverige med bl.a. Skanol A/S, har Skanol valgt HMK Bilcon i Gistrup som leverandør til at bygge en større mængde nye tankvognsopbygninger. Det skriver HMK Bilcon i en pressemeddelelse.

HMK Bilcon har igennem 2017 udviklet en ny type tankbil, som er optimal for denne kørsel i Sverige og samtidig lever op til den nyeste lovgivning.

HMK Bilcon var i konkurrence med en række udbydere, og vandt ordren på grund af det mest innovative og effektive produkt.

Ordren markerer en ny milepæl for HMK Bilcon 2017 A/S, som nu forventer beskæftigelsen sikret i hele 2018.

Allerede nu er virksomheden tilbage på 80 medarbejdere, som man havde før konkursen, og ledelsen forventer endog at ansætte enkelte flere medarbejdere.

Bag det nye selskab står en solid ejerkreds, og man har derfor et solidt økonomisk grundlag for drift af virksomheden.

- Der er arbejdet hårdt på at få tingene til at lykkes i det nye selskab, og denne seneste ordre er frugten af det hårde arbejde, udtaler adm. direktør Peter Jensby.