Arbejdsulykke: Mand fik kantsten i hovedet

VODSKOV: Tirsdag middag blev en ambulance sendt til Drøvten i Vodskov, Aalborg Kommune, hvor en mand var kommet ud for en arbejdsulykke.

Vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi oplyser, at manden sad nede i et hul og var i færd med at svejse på nogle fjernvarmerør, da en kantsten pludselig skred ned og ramte ham:

– Han blev ramt i hovedet og på skulderen, men var dog ved bevidsthed hele tiden. Han blev kørt til skadestuen, og umiddelbart er meldingen, at han ikke har fået livstruende skader, siger Karsten Højrup Kristensen.

Ulykken er blevet meldt til Arbejdstilsynet, som ventes at foretage en undersøgelse på stedet og herunder få afklaret, om der manglede tilstrækkelig understøtning af kanterne på hullet.