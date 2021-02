Arbejdsulykke på stor Aalborg-virksomhed - én dræbt

AALBORG:En 45-årig mand omkom sent søndag aften ved en arbejdsulykke på Aalborg Portland.

Manden opererede en større tragtformet metalsilo fyldt med et cementprodukt, da den pludselig væltede og lagde sig om på siden, mens en dumper var ved at få fyldt ladet.

Politi og beredskab blev alarmeret via 112 kl. 22.53.

- Vi kunne konstatere, at siloen var væltet om på den ene side. Dumperen kom også delvist i klemme, og meldingen var, at der var en person fastklemt, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Den væltede metalsilo, som indeholdt et cementprodukt, står på Kulkajen på Rørdalsvej, oplyser Nordjyllands Politi. Foto: Jan Pedersen

I bestræbelserne på at få frigjort den fastklemte person blev der rekvireret en stor kran til at flytte metalsiloen samtidig med, at siloen også blev tømt for indhold. Metalsiloen kan angiveligt rumme 120 ton fuldt lastet.

Om den var det på ulykkestidspunktet er der ikke fuld klarhed over, oplyser Jesper Sørensen.

- På et tidspunkt under redningsarbejdet fandt vi så personen død i førerhuset på metalsiloen, forklarer vagtchefen, som også oplyser, at den afdødes pårørende er underrettet.

Også Arbejdstilsynet er blevet orienteret om arbejdsulykken.

- Og de vil foretage undersøgelser derude senere i formiddag, siger Jesper Sørensen.