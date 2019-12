Arkitekt: Involver Aalborgs borgere i byudviklingen, FØR beslutningerne er truffet

Jonas Snedevind Nielsen er arkitekt og ekstern lektor hos Aalborg Universitet. Han er medstifter af tegnestuen Perspektiv og start-up virksomheden Skitseprojekt.

Jonas Snedevind Nielsen er arkitekt og ekstern lektor hos Aalborg Universitet. Han er medstifter af tegnestuen Perspektiv og start-up virksomheden Skitseprojekt.

Hvis der ikke sættes fokus på en stærkere offentlig debat omkring byudviklingen i Aalborg, er det min frygt, at det giver enkeltmandsinteresser bedre levevilkår.

Det kan være interesser, som fører til kompromiser med grønne byrum, flere frirum, arkitektonisk kvalitet og munder ud i højere boligpriser.

NORDJYSKE har i artikelserien ”Aalborg i forandring” sat fokus på byens forandring. Jeg mener, at Aalborg har ansvar for, at den forandring sker i fællesskab. NORDJYSKE har desuden nyligt skrevet om manglen på arkitekter i debatten. I den forbindelse bør man se på, hvordan man kan styrke hele den offentlige debat om byudvikling.

Det gælder om at få flere til tasterne og til at tage stilling og holdning til udviklingen. Jonas Snedevind Nielsen

Det kan blandt andet ske med et fokus på at involvere borgerne generelt i den offentlige debat om byen. En styrket debat vil få flere fagfolk på banen. Aalborg har nemlig mange bærende kræfter indenfor arkitektur og byudvikling. Her findes både et arkitektur-studie på universitetet, dygtige tegnestuer, store byggefirmaer, et fantastisk bredtfavnende Utzon Center og en stadsarkitekt på Aalborg Kommune.

Det er en særlig situation, og der er ikke mange andre byer i Danmark, der kan fremvise det samme. Jeg drømmer derfor om, at man tør blande den lukkede snak på tegnestuerne med borgernes holdninger og få de holdninger frem i lyset. Debatten er et godt redskab til, at vi sammen bliver mere oplyst om Aalborgs udvikling og ikke mindst i fællesskab sætter krav om god arkitektur og byrum.

Hvis vi skal have flere til tasterne, bør man overveje at gentænke, hvornår man involverer folk. Oftest er det før, der overhovedet er noget at forholde sig til, eller når bygningen står færdig. Hvorfor ikke spørge folk i løbet af processen, når der er noget konkret at forholde sig til?

Det er der faktisk gode eksempler på, som man kan kigge imod. I Sverige har man ved nogle arkitektkonkurrencer offentliggjort forslagene, før der er valgt en vinder. Det giver beboerne i området mulighed for at komme med deres holdninger til arkitekturen.

Jeg mener, at Aalborg Kommune i forbindelse med projektkonkurrencer og andre udbud kunne dele forslagene for at involvere flere i de beslutninger, der træffes om byen. Arkitekturen har jo den fordel, at man igennem tegninger kan illustrere ideer og hermed få en langt mere konkret debat. Den fordel skal man gøre brug af til at diskutere Aalborgs udvikling på sigt.

Her kunne man passende bruge Aalborg Universitet, hvor arkitektur- og urban design-studerende laver projekter hvert semester, som forholder sig til byudviklingen i Aalborg. Man kan være langt bedre til at bruge den viden til at debattere, hvilken by man ønsker sig på sigt.

Det gælder om at få flere til tasterne og til at tage stilling og holdning til udviklingen. En stærk offentlig arkitekturdebat sikrer en demokratisk byudvikling, en udvikling i borgernes interesser. Lad os sikre en fælles forandring af Aalborg.