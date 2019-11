Byggeplaner på vej? Få tegnet din villa eller tilbygning af unge arkitekter

AALBORG:2015 må være det mest spændende år i Jonas Snedevind Nielsens liv. Han blev færdig med sin uddannelse indenfor arkitektur i Aalborg og flyttede med sin kæreste gennem tre år til København, hvor han blev ansat hos Schmidt Hammer Lassen Architects.

Sammen med to andre nyuddannede arkitekter og venner, Mathias Palle og Brian Vargo, lavede han samme år idékonkurrencen til den ny arkitektskole i Aarhus, som de endte med at vinde. Og sammen med Mathias Palle driver han i dag tegnestuen Perspektiv, hvor de laver flere større projekter og konkurrencer.

Men det er ikke det eneste, han har sat i gang siden 2015.

I et fælles ønske om at gøre arkitektur tilgængelig for flere og gøre en forskel for unge arkitekter har han sammen med Mathias Palle skabt start up-platformen Skitseprojekt.

Skitseprojekt arkitekttegner huse, ombygninger og tilbygninger. Her eksisterende hus uden kvist ...

... og med tilbygning (skitsetegning). Fotos: Skitseprojekt

Flere skal have indflydelse på egne hjem

På Skitseprojekt har boligejere det seneste år har kunnet få tegnet villaer, tilbygninger og ombygninger af unge arkitekter.

- De fleste arkitekter i dag arbejder med projekter som skoler, kontor- og kulturbyggerier mv., eller også er det high end, hvilket betyder, at det kan blive enormt dyrt at få en arkitekt på til projekter i mindre skala, fortæller Jonas Snedevind Nielsen, der gerne ser mere variation i dansk boligbyggeri.

- Der bliver bygget omkring 15.000 nye huse hvert år i Danmark. Ud af disse står HusKompagniet for omkring 5.000. De gør det godt, men meget kan komme til at ligne hinanden med få store spillere på markedet, vurderer han.

Ifølge ham er yngre arkitekter boligejeres mulighed for at få det hus, de drømmer om.

- Et hus er jo en kæmpe investering og noget, der betyder meget i ens hverdag, og der synes vi, at det er ærgerligt, at mange ikke får mere indflydelse på de steder, de skal bo, siger han.

Det samme gælder ved tilbygninger.

- Mange går til den lokale tømrer, og han er jo super god til at bygge, men man får ikke den arkitektoniske stillingtagen til, hvad det passer til huset og ejerens behov. Vi skræddersyr det, folk har behov for. Vi kan godt løfte det hele, men vi kan også nøjes med konceptudvikling og en enkelt tegning, så de selv kan arbejde videre.

Eksempel på hus uden tilbygning ...

... skitsetegning af samme hus med tilbygning. Fotos: Skitseprojekt

Hjælp til unge arkitekter

En sidegevinst ved platformen er jobs til unge arkitekter.

- For nye talentfulde arkitekter er det en fed mulighed for at få erfaring. Det er svært for unge at komme ind på markedet, fordi man ikke har referencer til at starte med, så den gængse vej er at blive ansat i en stor virksomhed, hvor du starter op med store projekter, siger Jonas Snedevind Nielsen, der påpeger vigtigheden i at udvikle kompetencer ved at lære af de erfarne.

Der kan dog gå lang tid, før man for alvor får egne projekter mellem hænderne i de store virksomheder, og det er ærgerligt, mener han.

- I den model, vi har skabt, udvikler du dig fra bunden, som man gjorde i gamle dage, hvor man stod i mesterlære. Som på Arne Jacobsens gamle tegnestue, hvor man startede ud med at tegne en ombygning. Gik det godt, kunne du få lov til at tegne en tilbygning, og til sidst sad du med et nyt hus og større.

Endnu en grund til at starte platformen er en stor interesse for iværksætteri.

- Vi er i høj grad inspireret af de platformsforretninger, man også ser indenfor tech-branchen. Frem for at tegne huse, har vi designet en forretning, fortæller han.

Skitseprojekt får i gennemsnit seks projekter ind om måneden.