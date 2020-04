Astrid elsker Thomas og to andre mænd. Thomas elsker kun Astrid: - Det vigtigste for mig er, at hun er glad og lykkelig

Astrid og Thomas lever i et lykkeligt ægteskab.

De har været gift i et år og bor i et lille gammelt hus i Nørre Tranders med deres seks måneder gamle datter Sigrid.

Astrid elsker kampen for klima og bæredygtighed og at dyrke sine egne grøntsager og sy sit eget tøj. Thomas elsker rollespil og at levendegøre 1864 i Dybøl.

Thomas elsker Astrid, og Astrid elsker Thomas.

Men Astrid elsker også en mand i Aarhus. Og en i København.

For Astrid er kærlighed nemlig ikke bare én konstant med én endegyldig sandhed. Hun har altid haft meget nemt ved lade sig rive med at forelskelsens gribende tag, og hun har altid været i grebet på flere på samme tid.

Det har Thomas ikke. Han har været forelsket to gange i sit liv før Astrid. Hun er hans store kærlighed.

Han har derimod altid været fortaler for, at man skal leve sit liv, som man vil.

Så da han møder Astrid og mærker forelskelsens vingefang, går han ind til noget, han aldrig har prøvet før: At være i et åbent forhold.

Astrid forelsker sig hele tiden

Astrid er vokset op i en helt normalt familie med en mor, en far og to søstre.

Som helt ung har hun som så mange andre kærestet rundt og forelsket sig i flere forskellige. Og lige præcis det sidste har været et enormt problem for hende, når hun har haft en fast kæreste.

Hun var vild med sin kæreste, men hun var også vild med dem, der ikke var det. Og det var for Astrid både hårdt og nagende, når kærestekontrakten hedder: Dig og mig.

- Det var rigtig meget arbejde emotionelt for mig, at jeg skulle holde mig selv i nakken og håndtere, at jeg havde følelser for andre end min kæreste og have dårlig samvittighed over det. Mine tidligere forhold var rigtig korte, og jeg syntes ikke, det var ikke særligt afslappende.

Derfor tog hun for fem år siden, da hun var 20, en beslutning om, at hun ikke længere ville leve som monogam, og hun fik sit første ikke-monogame forhold, som hun siden er kommet ud af.

- Da jeg fik mit første ikke-monogame forhold, slappede jeg meget mere af, det var meget lettere, og det var ikke så stressende. Hvis jeg skulle indgå i et monogamt forhold nu, ville det være så svært for mig, at jeg ikke rigtigt ville være rigtig lykkelig, erklærer hun.

Hun kalder sig polyamorøs, som betyder, at hun både forelsker sig og har romantiske relationer til flere end sin faste kæreste.

I dag har hun, udover sin ægtemand, to romantiske venskaber, som hun hver har haft i fem år - altså før hun dannede par med Thomas.

- Et romantisk venskab er, at når man ses, så kan man tage på date og lave andre romantiske ting som at holde i hånd og gå i seng med hinanden. Men i hverdagen snakker vi ikke så meget sammen. Her i coronatiderne har vi ringet en del sammen, fordi vi ikke kan ses, men det er ikke et forhold, hvor man hele tiden er en del af hinandens liv, fortæller hun og fortsætter.

- Jeg har heller ikke nogen forestilling om, at det skal blive til mere end et romantisk venskab. I et klassisk forhold er der en forventning om, at man skal flytte sammen og leve lykkeligt til sine dages ende, det er der ikke i romantiske venskaber. Jeg har selvfølgelig en forhåbning om, at vi kommer til at kende hinanden, til vi går i graven, men der er ikke et forsøg på at skabe et fælles liv.

Astrid er forkæmper for klimaet og bæredygtighed. Her ses hun til klimastrejken "Friday For Future" på Gammeltorv i Aalborg tilbage i efteråret. Foto: Tess Amelung

Thomas forelsker sig aldrig

Thomas er Astrids diametrale modsætning. Han har været forelsket to gange før i løbet af sit 38 år lange liv, og så er han monogam.

Astrid er hans første rigtige kæreste.

Han møder hende til deres begges interesse, som er rollespil. De er venner nogle år, før venskabet bliver tættere, og Thomas bliver forelsket i Astrid - alt imens han ved, hun er polyamorøs. Det er han ret ligeglad med.

- Min reaktion til det var sådan lidt ”og hvad så?”. Det var jeg meget lidt påvirket af og imponeret over, fordi jeg i gennem mange år har haft en grundlæggende indstilling til, at folk skal leve, som det passer dem. Så det var jeg meget afslappet omkring, fortæller han.

En dag spurgte han ind til, hvad hun fremover ville med sit liv. Astrid var ikke i tvivl, så hun listede nogle punkter over sine drømme og forventninger til fremtiden: Blandt andet at blive gift ung, få barn ung og leve polyamorøst.

- Og da min reaktion ligesom var, at de vilkår, hun havde opstillet, kunne jeg godt acceptere, var det, at det gik op for mig, at jeg var blevet forelsket i hende.

Men Thomas havde også et krav til Astrid. Hun skal ikke have en romantisk relation til nogle, Thomas kender eller til nogle i Aalborg, og hun skal altid dyrke sikker sex med sine andre partnere. En anden regel er, at Astrid skal have sine andre aftaler i weekenderne.

Men jeg kan ikke lade være med at tænke, om man som 100 procent monogam ikke oplever jalousi, når ens store kærlighed har kærlighed til flere.

Det gør han ikke.

- Den eneste gang, jeg kan huske, jeg har oplevet jalousi, var da Astrid brugte meget tid sammen med min gode ven, da de begge var med til at stå for et arrangement.

- Men det var faktisk mest fordi, at hun brugte så meget tid med ham, og jeg ikke gjorde, siger Thomas.

Typer af parforhold Åbent forhold: Et forhold, hvor man også kan have sex med andre. Mange anser det for noget andet end polyamouri, hvor der også er romantiske følelser. Poly-mono: Et forhold, hvor det kun er den ene, der er polyamorøs, mens den anden er monogam. I dette tilfælde ligesom Astrid og Thomas. Hierarkisk polyamouri: Forhold, hvor man har en primær partner, og andre partnere er sekundære. Triade: Forhold, der involverer tre parter, der alle er kærester. Også kaldet en trekant. En quad er et forhold med fire parter. V: Forhold, hvor en part har to kærester, der ikke er kærester med hinanden. I et ’lukket V’ skal parterne være tro mod hinanden. Veto: En aftale om, at man har vetoret i forhold til sin partners forhold til andre, herunder at de ikke må gøre bestemte ting, og at man kan forlange forholdet stoppet. Enhjørningejægere: Monogame par, der har lyst til at have en ’legekammerat’, typisk en ung, smuk kvinde. Regnes ikke af alle som ægte polyamouri. Nesting partner: Den primære partner, man deler bolig og børn med. Også kaldet livspartner eller anker; man kan dog have en livspartner eller anker, man ikke bor sammen med. VIS MERE

To nye kærester på samme tid

I løbet af de tre år, hvor Astrid og Thomas har dannet par, har hun haft omkring 10 dates eller seksuelle relationer. Dates som vi alle kender dem: Kaffedates, mislykkede dates, seksuelle relationer eller egentlige forhold.

Og efter Thomas og Astrid havde været kærester i et par måneder, var de til et fælles arrangement i Aalborg, hvor Astrid falder i snak med med en anden fyr, hvor Thomas med det samme kan se, at de svinger godt.

Rigtig godt.

- Og det var jo egentlig imod vores aftale, men jeg konstaterede bare, at det gjorde egentlig ikke noget, erklærer Thomas.

Fyren blev Astrids kæreste i gennem lidt over et år, og omkring to gange om ugen overnattede hun hos ham.

Imens befandt Thomas sig i deres nu fælles hjem og fik tiden til at gå med at se film, læse bøger eller se sine venner.

Sammen har Thomas og datteren Sigrid. Foto: Privat

Og så kan jeg ikke lade være med at spørge, hvilke behov det er, at Astrid ikke føler, hun kan få dækket hos Thomas, der er hendes primære partner.

- Astrid er polyamorøs. Det er ikke noget, hun vælger at være, det er noget, hun er. Hun forelsker sig relativt let og relativt ofte i folk, fastslår Thomas.

Og for Astrid handler det ikke så meget om behov. Det er at forsimple tingene. For Astrid betyder det, at hun kan være den, hun er.

- Det giver mig muligheden for at være mig selv, at jeg ikke skal gå og lægge låg på nogle følelser, og så er det forskellige facetter af min personlighed, der kommer til udtryk, når jeg er sammen med mine tre forskellige partnere. De ting jeg taler med Thomas om, er forskelligt fra de ting, jeg taler med mine partnere om i Aarhus og København. Og det tror jeg er meget normalt også i almindelige venskaber, at man er lidt nogle forskellige mennesker, og det er nogle forskellige dele, der kommer til udtryk, siger hun.

Ham i Aarhus er en gentleman, der tager hende med i teatret og andre kulturelle oplevelser, og ham i København er typen, hun kan tale med i timevis.

- Nogle gange kan man godt blive lidt træt af at være hustruen Astrid, og så er det sgu rart nok at føle sig lidt som noget andet og udleve lidt en anden del af sig selv, fortæller hun.

Men ingen har lyst til kun at være hustruen. Eller ægtemanden. Heller ikke Thomas.

- Selvfølgelig kan jeg sagtens se en teoretisk situation, at hvis jeg synes, Astrid er for meget væk, og vi nærmest ikke ser noget til hinanden, og når vi så er sammen, så er det bare bleer og kedelig dagligdag. Og hvis hun så bruger lidt for meget tid med de to andre, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det kan blive et problem. Og det kan det jo også blive et problem, hvad hun bruger tiden på, men grundlæggende er problemet, at vi ikke har tid nok sammen, siger han.

Kærlighed er ikke en begrænset størrelse

For Astrid og Thomas booster det energien i deres fælles ægteskab, når Astrid tager afsted og ses med sine romantiske venner.

- Så kommer jeg tilbage med en masse positiv energi og en masse overskud. Og det synes jeg giver en masse til mit ægteskab, fortæller Astrid. Det er Thomas enig i.

- Hun kommer hjem med mere energi og godt humør. Hun har også været på dates med andre mennesker end de to faste, og nogle gange kommer hun hjem og siger ”det var en hyggelig date, men nøj hvor er jeg glad for, jeg er gift med dig”, siger Thomas og tilføjer.

- Det med at hun kan tage ud på dates og komme hjem og være glad for, at det er mig, hun er gift med, og at det er hun glad for, er jo bare godt for min selvtillid. En ting jeg har været rigtig glad for, er, at der er fuldstændig åbenhed omkring det. Hvis hun er til en fest og møder en fyr, som hun har lyst til at have sex med og har det, så ved jeg det.

Foto: Privat

Og ærlighed er noget af det, der betyder allermest for Thomas, og som danner grundlaget for deres forhold. Det er ikke fordi, han skal vide i detaljer, hvad Astrid laver med sine partnere, men fuld transparens har alt at sige for, at forholdet fungerer.

Og når jeg spørger Thomas, om det alligevel slet ikke nager ham, når han ved, at hans kone er sammen med en anden, så mødes jeg af en helt rolig stemme, der siger.

- Hvad hun bruger tiden på sammen med andre, er for mig i og for sig lige meget. Det vigtigste for mig er, at hun er glad og lykkelig og har en god weekend.

For Thomas har generelt et afslappet forhold til sex, fortæller han. At singler har haft sex på kryds og tværs er eksempelvis aldrig noget, der har generet ham. Og at Astrid har sex med andre generer ham ligeså lidt.

- Det skulle snarere være, at hun havde følelser for andre. Men præmissen for polyamori er, at man godt kan have kærlighed til flere. Kærlighed er ikke en begrænset størrelse, at hvis du elsker en anden, så er der mindre til de andre. Og den grundlæggende præmis synes jeg giver masser af mening.

Jeg vil elske og ære dig, indtil døden os skiller

Når vi er forelskede, sker der vilde kemiske ting og sager i hjernen. Følelserne kommer af et kompliceret miks af hormoner, neurotransmittere og hjerneområder, der samarbejder, og vi kan ikke selv styre, hvem vi forelsker os i.

Og blandt de mange følelser, der popper op, når vi er forelskede, er et af dem også, at vi ikke kan lade være med at tænke på den, der får os til at boble indvendigt. Det kan være hårdt nok bare at være forelsket i ét menneske. Og gennem tiden har det for Astrid heller ikke været det nemmeste at navigere rundt i mange forskellige forelskelser på en gang.

- Jeg synes ikke, det har været svært for mig i lang tid, men jeg vil helt sikkert sige, at det med at navigere rundt i mange forskellige forelsker har været svært tidligere i mit liv. Jeg synes, at i de tre forhold jeg er i nu, er vi meget afklaret om, hvad forholdet er, hvad det skal, og hvad præmisserne er.

Så hvordan har Astrid vidst, hvem af hendes partnere, hun ville både giftes og have børn med? Hvorfor var Thomas the one?

- Det var selvfølgelig noget følelsesmæssigt, men det var også lidt pragmatisk. Og jeg ved godt, det lyder enormt uromantisk at sige, det var noget pragmatisk, men den livsplan som Thomas havde for sit liv, og som jeg havde for mig liv, var mere kompatibel, og det var det ikke med de to andre. Ret tidligt sagde Thomas i vores forhold, at det jeg vil med mit liv, det vil han også gerne. Så det lå ret meget i kortene, fra vi startede med at date, at vi skulle blive gift. Der er nogle ting, Thomas forstår ved mig, og ting som mig og Thomas kan, som ikke fungerer ligeså godt i de andre to forhold. Det betyder ikke, at de andre to forhold er dårlige, men det giver det en naturlig begrænsning.

- Jeg går ikke og er nervøs

Og selvom det kan virke modsættende at love hinanden evigt troskab og så samtidigt have andre partnere ved siden af, fortæller Thomas, at han vil foretrække det åbne forhold, de har, frem for et monogamt. Det er en tryghed for ham.

- Jeg går ikke og er nervøs for, hvad hun foretager sig, som jeg ville gøre, hvis hun sås med andre mandlige venner, og vi var i et monogamt forhold. Så ville jeg måske være mistænkelig og jaloux og nervøs for, om det foregik et eller andet. Så på den måde er det dejligt afslappende, at jeg ikke skal bekymre mig om det. Hvis hun har fået følelser for en anden, så kommer hun jo bare og siger det. På den måde tror jeg ikke, det ville virke for mig, hvis det var et lukket forhold, for jeg ville jo stadig vide, at hun render og forelsker sig lidt hele tiden, siger han og tilføjer.

- Det er det helt rigtige for os, det er jeg slet ikke i tvivl om.