At Tænke Sig: De får Ordkraftprisen 2018

AALBORG: Det bliver de to journalister bag en af landets længst levende satirespalte i en avis, der får Ordkraft-prisen 2018. Bestyrelsen for Ordkraft Festival vil gerne hædre den barske humor, det rablende sprog og de elegante satiriske ind- og udfald, som Ole Rasmussen og Gorm Vølver hver eneste dag, året rundt, serverer på bagsiden af dagbladet Politiken i spalten ATS (At Tænke Sig).

- I en almindelig dansk hverdag, der jævnligt leves under gråt skydække og almindelig kedsommelighed, så er det velgørende og livgivende, at der findes et sted, hvor det gode danske humør og det skarpe vid får lov til at udfolde sig med dagsaktuelle kommentarer til livets gebrækkeligheder, siger Ordkrafts formand, Jørgen Pyndt, som begrundelse for at give prisen til de to journalister, der begge har nordjysk baggrund.

