Audi konfiskeret: Bil kørte galt efter kapløb i Aalborg

AALBORG:En mandlig bilist fik fredag eftermiddag sin Audi konfiskeret efter det, som vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi, betegner som regulær væddeløbskørsel på Hobrovej i Aalborg.

To biler kørte i høj fart om kap på den tosporede vej, og ud for nummer 27 gik det galt, da føreren af Audien ramte en trejde bil.

Det skete klokken 15.50 - og altså midt i myldretiden.

- En ambulance så færdselsuheldet, og alarmerede politiet via 112, siger vagtchefen.

En person kom lettere til skade ved uheldet og måtte tilses på Aalborg Universitetshospital.

Ifølge vidner på Hobrovej kørte de to biler virkelig stærkt. Et af vidnerne forsøgte sågar at følge efter de to biler, men måtte opgive på grund af farten.

Bilisten i Audien er sigtet for at køre kap- og væddeløbskørsel. Hans konkurrent på vejbanen slap væk.

- Men vi håber, der er vidner, som kan lede os på spret af ham, siger vagtchefen.