Båd i flammer: Mand hentet med helikopter

En brændende båd ligger sent torsdag aften ud for stranden omkring fire kilometer vest for Hals.

Båden, der er en 25 fods lystsejler, er gået på grund på nordsiden af fjorden, hvor den ligger og brænder.

- Båden var overtændt, da vi kommer herud, og vi kan ikke gøre så meget ved det, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Henrik Christensen.

Han fortæller fra stedet, at båden kort efter klokken 23 lige så stille er begyndt at brænde ud.

Forsvarets Operationscenter, der står for at koordinere redning til søs, fik hurtigt sendt en helikopter, da de fik alarmopkaldet klokken 21.17. Helikopteren var alligevel på træning i området og var derfor hurtigt ved båden. Her fik de kontakt til en mand på båden, som de samlede op og fløj til Aalborg.

Mandens tilstand er ukendt, men ifølge vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter Steffen Lunn var der ro på situationen, da manden blev fløjet væk fra båden.

Operationstjenesten har også sendt deres maritime indsatsskib Freja fra Frederikshavn til området for at stå for slukningen af branden.

- Vi regner med, at båden når at brænde ud, inden skibet når frem. Indsatsskibet skal dog stå for efterslukning. Og i morgen tidligt skal de hjælpe med at få skibet bugseret væk, siger indsatslederen fra Nordjyllands Beredskab.

Henrik Christensen fortæller, at han ikke kender nationaliteten på båden, årsagen til branden eller hvem der slog alarm.