Båd udbrændt: Sommerhus reddet

HALS:En båd af glasfiber blev totalt ødelagt, da der mandag eftermiddag udbrød brand i båden, som lå oplagt på land på sin bådtrailer ved et sommerhus på Kongestien lidt nord for Hals.

Alarmen til beredskabet lød klokken 13.58.

Beredskabet rykkede med autosprøjte og tankvogn samt fem brandmænd og en holdleder fra stationen i Hals.

- De havde nærmest slukket branden, da jeg nåede derud fra Aalborg, oplyser indsatsleder Jesper Rasmussen, Nordjyllands Beredskab.

Brandfolkene havde lavet det, der brandteknisk kaldes en "skæring".

- Det vil sige, at vore folk sørgede for at bekæmpe branden på båden fra den side, hvor båden stod ind mod sommerhuset. Derved lykkedes det os at begrænse branden til kun at gå ud over båden, forklarer Jesper Rasmussen.

Båden stod til gengæld ikke til at redde.

- Den var af glasfiber, og det brænder meget hurtigt, så båden kommer ikke ud at sejle igen nogensinde, forudser indsatslederen.

Bådejeren havde angiveligt været i gang med at lænse båden for vand.

- Der har nok stået lidt brændstof i det vand, og så har lænsepumpen nok stukket ild i det, forklarer Jesper Rasmussen.

Ingen mennesker var i fare ved branden.