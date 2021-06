Bådulykken i Aalborg: Her er, hvad vi ved lige nu

AALBORG:Mandag har Søfartsstyrelsen meldt sin ankomst i Aalborg for at se nærmere på, hvordan en hurtig såkaldt RIB-båd fredag kunne kæntre.

Ejeren af firmaet Rib-It, der tilbyder "actionfyldte" oplevelser på vandet med den hurtige gummibåd, har selv været i Aalborg for at blive klogere på, hvad der skete. Derfor er det endnu for tidligt at konkludere noget, men her er, hvad han - Lars Bo Willumsen - kunne fortælle søndag:

- Som det ser ud nu, var det et hændeligt uheld. Fra tid til anden kan et dæk springe på en bil, der kører med god fart på motorvejen. Dækkene er i fin stand, men man kører måske over en sten eller andet og uheldet er ude. På samme måde skete det med pontonen på vores Rib-båd fredag aften i Aalborg Havn. At ulykken indtraf og måden hvorpå det skete, er med al sandsynlighed en kombination af ekstremt uheldige faktorer. Det er det, der bliver undersøgt, fortæller Lars Bo Willumsen.

Selvom han har mange års erfaring fra militæret og generelt et actionpræget liv med blandt andet faldskærmsudspring, er han alligevel meget påvirket at ulykken:

- Trods det, at jeg er til action, bliver jeg selvfølgelig berørt. Ingen ønsker sig uheld, siger han til Nordjyske.

Han glæder sig over, at der ikke skete alvorlig skade med de involverede gæster - tre i alt - og bådens fører.

- Alle fire kom hurtigt på land. To blev tjekket på sygehuset og er hjemme igen. De to andre kunne gå hjem efter at have afgivet forklaring, fortæller Lars Bo Willumsen.

Det hele store beredskab blev sat i værk ved kæntringsulykken, men inden da var alle fire personer blevet hjulpet op i andre både på fjorden. Alle havde redningsveste på at typen, der åbner sig automatisk, når personerne ryger i vandet.

Søfartsstyrelsen skal som nævnt undersøge båden i detaljer mandag, og Rib-It stiller sig til rådighed for myndighederne. Her og nu pointerer Lars Bo Willumsen, at alle firmaets både bliver synet hvert andet år efter reglerne, og alle førere har gennemført praktisk prøve ved Søfartsstyrelsen og har de lovpligtige certifikater.

- I Rib-branchen sætter vi sikkerheden i højsædet. Det skal der ikke herske tvivl om. Vi har siden 2005 leveret sejlads og god service i store dele af landet. Derfor er bedrøveligt, at der pludselig sker et uheld ud af det blå, siger Lars Bo Willumsen.

Nu har indehaveren fokus på, at der bliver taget hånd om de ansatte.

