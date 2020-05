Bål i knastør natur - fuldstændigt vanvittigt, siger indsatsleder

Det kunne have udviklet sig til en større naturbrand, da Nordjyllands Beredskab mandskab i Aalborg lørdag over middag blev kaldt ud til Lundby Krat.

Her havde bekymrede borgere observeret, at der stadig var gang i resterne et bål på en bakketop 300 meter inde i skoven, hvor flere unge mennesker havde hygget sig fredag aften og nat.

Vejen til stedet, hvor der var ild, var så ufarbar, at beredskabet måtte bruge en firehjulstrukket ATV med et monteret slukningsanlæg med en 300 liters vandtank og en højtryksslukker, som netop er beregnet til at kunne køre ud og slukke mindre naturbrande i ufremkommelige områder.

- Vi kunne ikke gå derop med vores slanger. Det brændte stille og roligt, men havde vi ikke været der hurtigt, kunne det have bredt sig til skoven, og så havde vi stået med en større opgave, konstaterer indsatsleder Jakob Schmidt.

Han advarer på det kraftigste mod at tænde bål ude i naturen, hvor det ikke er beregnet til det.

- Selv om det grønnes mere og mere ude i naturen, så er der stadig knastørt nede i bunden. Man skal lade være med at lave bål de steder, hvor man ikke må lave bål. Der er masser af bålpladser i vores skove, som er beregnet til det, og hvor vi kan komme til. At lave bål dybt inde i en skov er fuldstændigt vanvittigt, siger Jakob Schmidt.