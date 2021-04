Babyfeber hos verdenskendt badminton-duo: Molly skal være storesøster

AALBORG:Søndag formiddag dukkede en af de bedre beskeder op på Instagram for de godt 52.000 mennesker, der følger Kamilla Rytter Juhls og Christinna Pedersens liv dér:

Endnu et barn er på vej hos den tidligere badminton-duo, og deres Molly fra 2019 skal være storesøster. Et barn, som 37-årige Kamilly Rytter Juhl bar med hjælp fra en anonym sæddonor.

Denne gang er det 34-årige Christinna Pedersens tur til at være gravid. Og hun fortæller, at det er intet mindre end en drøm, der nu går opfyldelse. Terminsdatoen har parret ikke offentliggjort, men skriver, at de glæder sig til at byde den lille ny velkommen til efteråret.

- Det føles rigtig godt. Vi er voldsomt glade for, at det kunne lykkes, for det har været en stor drøm, at vi begge to kunne blive gravide og tilføje et barn til vores lille familie. Så det er virkelig dejligt, siger Christinna Pedersen på en telefonlinje fra parrets have i Aalborg.

Her udnytter hun og Kamilla Rytter Juhl solskinssøndagen på bedste vis til at lave bænke til haven, så de kan samles ved datteren Mollys trampolin og se på hende derfra.

- Jeg er i uge 17 nu, og jeg har det smaddergodt, siger Christinna Pedersen.

- Jeg har ikke mange gener, men jeg kan stille og roligt se min krop ændre sig, som den skal, og jeg kan se, at der kommer lidt ekstra kilo på hist og her. Men ingen kvalme eller andet. Og Kamilla er sød til at minde mig om, at jeg skal tage en slapper, så jeg er skånet rigtig godt, uddyber hun.

Selv om den lille ny, der forventes at lande i hjemmet i Aalborg til efteråret, og storesøsteren Molly altså har hver deres mor, har Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen sørget for, at de to søskende har samme far. Det er nemlig den samme donor som fra Rytter Juhls graviditet, de har brugt denne gang.

- Vi synes, det kunne være hyggeligt med en forbindelse mellem børnene, så der er lidt af det samme i dem begge to, siger Christinna Pedersen, der glæder sig til at få kønnet på den lille i maven at vide om små tre uger.

Mange projekter i gang

Rytter Juhl og Pedersen har været et fast navn i toppen af dansk badminton, siden de begyndte at spille sammen som damedouble i 2010. Senere kom det frem, at de også dannede par uden for banen, og i 2020 blev de to nordjyske badmintonspillere gift.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen har efter en imponerende badmintonkarriere, hvor de blandt andet har vundet både EM-guld, OL-sølv og VM-sølv, trukket sig helt fra sporten. Det gjorde de sidste sommer efter et år på kontrakt hos Vendsyssel Elite Badminton. Inden da havde de endegyldigt sagt farvel til badminton på internationalt niveau.

Siden da har de brugt tiden på at sætte deres hus i Aalborg i stand og tage hul på et helt nyt karrierekapitel - de har startet tøjmærket Ka-os, som de forventer at kunne lancere første kollektion fra inden for et par måneder.

- Lige nu arbejder vi på at få webshop og alle de andre ting rundt om kollektionen op at stå, og samtidig har vi godt gang i den med renovering af hus og kælder her i Aalborg. Så der er projekter nok, men vi regner med at nå i mål med dem, inden jeg bliver rigtig tyk, siger Christinna Pedersen.

Og nu kan de altså også snart skrive forældre til to på CV'et.