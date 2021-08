Badeforbud bliver nu ophævet

NIBE:De to steder, hvor ugentlige badevandsprøver har vist, at det stod skidt til med badevandskvaliteten, for nu alligevel ophævet badeforbuddet.

- Vi har netop fået analyser for Stavn og 200 meter syd for Nibe Havn, og de er nu okay igen, så skiltene med badeforbud vil blive fjernet i dag (onsdag; Red.), lyder det fra Klaus Sigsgaard Karlsen, miljøkemiker ved Aalborg Kommune.

De to steder i Nibe har ellers - som beskrevet i NORDJYSKE Stiftstidende i går - den seneste uges tid været omfattet af et badeforbud, fordi der har været for mange colibakterier i vandet. Men det er altså ophævet nu, og dermed er alle de 20 steder, hvor Aalborg Kommune måler badevandskvaliteten, igen klar til at tage mod badelystne gæster.Jens