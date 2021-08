Badevandet er fint - men to steder skiller sig skidt ud

AALBORG:Selv om temperaturerne lige nu måske ikke ligefrem appellerer til en dukkert i Limfjordens vande, så fortsætter Aalborg Kommune sine ugentlige tjek på badevandskvaliteten.

Og det har i denne uge betydet, at der er kommet skilte op to steder, hvor badevandskvaliteten ikke lever op til de krav, der stilles.

- Vores badevandsanalyser viser, at kvaliteten ikke er i orden i Nibe Havnebad og i Stavn lidt vest for Nibe. Det betyder, at vi med skiltning de to steder har gjort folk opmærksom på, at vandkvaliteten ikke er til badning, oplyser miljøkemiker Klaus Sigsgaard Karlsen fra Miljø- og Energiforvaltningen ved Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune har i alt 20 steder i kommunen, hvor der måles på badevandskvaliteten. Så 18 af strandene har klassificeringen "god" eller "udmærket".

- Det vi kigger efter er primært colibakterier. Når niveauet på en måling er for højt, så bliver der taget en omprøve, og er den også for høj, så kontakter vi styrelsen for Patientsikkerhed. I samarbejde med dem sætter vi så et skilt op, hvor der står, at vi fraråder badning, forklarer Klaus Sigsgaard Karlsen.

Derefter foretages der hurtigt yderligere en omprøve, og alt efter hvad prøven viser fastholdes eller fjernes skiltningen.

De steder, hvor der er problemer med vandkvaliteten, følges så ekstra tæt.

Klaus Sigsgaard Karlsen oplyser. at det kan være de seneste voldsomme regnskyl, der er årsag til de forhøjede tal for colibakterier.

- Når det regner så voldsomt, som vi har set de seneste par uger, så kommer der nogle gange overløb på kloakker, eller der kommer udvanding via åløbene ud i Limfjorden med de mange bakterier, forklarer miljøkemikeren.

Samtidig har det den seneste tid været pålandsvind i Stavn-området, og det gør, at der ikke sker den store udskiftning af vandet. Det kan også være med til at forhøje bakterietallet i et givent område.

Klaus Sigsgaard Karlsen fortæller, at folk kan følge badevandskvaliteten på de aalborgensiske badestrande via Aalborg Kommunes hjemmeside her

.