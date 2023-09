Badmintonpar om kampagne: - Når man er en familie kun med kvinder, kan man jo regne på risikoen for, at det også rammer os

Det er stadig den kræftform, der rammer flest kvinder, men det er også en af de kræftformer, hvor der er den bedste overlevelse.

Og der er fortsat behov for at skabe opmærksom på vigtigheden af forebyggelse i hverdagen, screeninger og at rejse penge til forskning.

Af den grund gik badmintonstjernerne og parret Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen søndag forrest i første del af optakten til uge 40, hvor der samles ind til brystkræftsagen.

Foto: Bente Poder

Sammen med deres ene datter startede de sammen med Støt Brysternes frivillige den traditionelle væg med BH'er op på havnefronten ved Jomfru Ane Parken, hvor alle kan bidrage til den fælles kampagnevæg.

- Det er en god og vigtig tilbagevendende begivenhed, som vi gerne støtter op om. Jeg kan huske, at væggen gjorde indtryk på mig allerede, da jeg passerede den for år tilbage, og det er en fed anderledes måde at skabe larm omkring kræftformen på, siger Kamilla Rytter Juhl.

Hverken hun eller Christinna Pedersen har haft brystkræft inde på livet.

Foto: Bente Poder

- Men der er så mange, der bliver ramt af det, og når man er en familie på fire kvinder og piger, og der dermed er bryster nok at tage af, kan man jo regne på chancen for, at det kan ramme tæt på.

Kampagnevæggen er en optakt til Lyserød Lørdag - en landsdækkende event under Støt Brysterne, der indsamler penge til brystkræftsagen i uge 40.

I Nordjylland er der meldt 27 events ind, de kan ses på cancer.dk/stoetbrysterne/.