Bag dette skur finder du Aalborgs fjerdedyreste kvm-pris

AALBORG:Hvad har en stor lejlighed med tagterrasse og udsigt over fjorden, et teglstenspalæ og en arkitekttegnet villa i Hasseris til fælles med dette hus i Nørresundby, der er opført i 50'erne?

Umiddelbart ikke meget, tænker du nok - men virkeligheden står anderledes til.

Hvis man tager et kig på boligsiden.dk og sætter søgefunktionen på "højeste kvm-pris", viser det sig nemlig, at der ikke er den store forskel på kvm-prisen på disse typer boliger.

Så hvis du sidder med en drøm om at få hus ned til Lindholm Å i stedet for ned til fjorden, er det altså nu, du skal slå til.

Å-udsigt eller fjord-udsigt

I det populære kvarter Hasseris, der også er kendt for store, flotte boliger, kan du få en pragtvilla med teglstenstag og parkhave, som den andendyreste bolig på boligsiden.dk målt pr. kvm.

Her er prisen pr. kvadratmeter 53.150.

For næsten samme kvm-pris kan du bo på toppen af Hasseris i denne arkitekttegnede villa. Herfra kan man se udover hele Hasseris og Limfjorden.

Prisen for den herlighed er 51.498 pr. kvm.

Foto: Boligsiden.dk

For 49.962 kr. pr. kvm. kan du derimod købe huset bag skuret foroven, der strækker sig ned til Lindholm Å og til forskel fra de andre boliger har placering i Nørresundby og ikke i Hasseris.

Her ses huset i hele dets herlighed. Foto: Nybolig.dk

Ikke en slåfejl

Ejendomsmægler ved Nybolig, Mathies Højslet, som står for salget af boligen, anerkender dog også, at huset måske fremstår lidt dyrt, hvis man kigger på det som et enfamiliehus.

Årsagen til den høje kvm-pris skyldes, de muligheder huset og byggegrunden har. Prisen er altså ikke en slåfejl.

- Det er simpelthen fordi, der er mulighed for at udstykke nogle flere grunde dernede. Selve huset har Lindholm Å løbende i baghaven, og der kan reelt laves tre boliger, som får grund ned til Lindholm Å, og det er attraktivt, fortæller han.

Ifølge Mathies Højslet er det dog ikke, folk der spekulerer så meget i udstykning af grundende. Det er i hvert fald ikke investorer, der kigger på huset med henblik på at udstykke tre grunde og sælge dem igen.

Derimod er det folk, der ønsker at flytte til det område, der har kigget på boligen indtil nu.

- Lige nu er der to matrikler dernede. Èn på 1400 m2 og én på 1800 m2. Det, der har været interesse for indtil videre, er fra folk, der gerne vil derned at bo. Så køber man hele pakken, tager det man selv vil have og sælger det resterende fra til nogle andre, fortæller han.