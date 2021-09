Bagedyst-Beate lavede gigantisk træstamme af overskudsvarer

AALBORG:Der var kage i lange baner - helt præcis 10 meter og 23 centimeter - da butikken Wefood mandag åbnede i Aalborg. Her sælges overskudsvarer i kampen mod madspild, da de ellers ville være endt i en container, selvom de ikke fejler noget.

Så naturligvis lavede tidligere deltager i Den Store Bagedyst, Beate Stengaard fra Aalborg, kage af overskudsvarer. Det blev til en træstammen, som angiveligt er verdens længste. Eller var, for den blev naturligvis serveret for de gæster, der var mødt op for at markere åbningen af Wefood, der har adresse på Godsbanen.

Bag konceptet står Folkekirkens Nødhjælp, og der kan læses mere om Wefood her.