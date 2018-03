Bagspiller stadig ude for Aalborg

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold må fortsat undvære Janus Smarason, når de forsvarende mestre lørdag gæster Skanderborg Håndbold i 888 Ligaen.

Islændingen døjer stadig med en knæskade.

- Han er ikke begyndt at træne endnu, men det er begyndt at gå fremad, efter at han har været i Island, hvor han er blevet tilset af landsholdslægerne. Jeg håber, at han er tilbage inden længe, siger Aalborg-træner Aron Kristjansson.

Uden Janus Smarason har Aalborg revanche til gode i Skanderborg, der i efteråret højst overraskende vandt i Aalborg.

- Det var en kamp, hvor vi ganske enkelt manglede energi og dynamik. Vi var inde i et hårdt program med mange Champions League-kampe, og det kostede os den aften, men nu tager vi selvfølgelig til Skanderborg for at få revanche, siger Aron Kristjansson.