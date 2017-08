Ballonskipper: Håber det var en oplevelse

AALBORG: Det er ikke hver dag, at en stor oppustelig kanin lige stå stille daler ned fra himlen og lander på en parkeringsplads midt i Aalborg.

Men det skete tirsdag aften, hvor en svensk luftballon ikke havde helt nok vind i ryggen til at flyve længere og derfor måtte lande på p-pladsen ved Hobrovej og Mølleparkvej kort efter kl. 21.

Luftballonen, der ligner en kanin, er en flyvende reklamesøjle for den svenske forlystelsespark Liseberg, som har kaninen som maskot. Tirsdagens flyvetur hen over Aalborg var en planlagt pr-tur, men det var dog ikke planlagt, at luftballonen skulle lande midt i byen, fortæller ballonskipper Yashar Modiri med et smil.

- Missionen var at flyve hen over Aalborg. Det blæste fra nord mod syd, så vi lettede fra Nørresundby, uden at vi havde en bestemt destination, hvor vi skulle lande. Normalt ville vi have landet på en mark uden for Aalborg, men der var så svag vind, at vi besluttede at lande et sikkert sted i byen, siger ballonskipperen der understreger, at der ikke var tale om en nødlanding, eller at luftballonen var i knibe.

- Når der er så svag vind, kan man lande alle steder. Det vigtigste er, at det er sikkert, og landingen i går (tirsdag, red.) var helt sikker og udramatisk. Men det kan godt se sådan ud, fordi det ikke er hver dag man ser en luftballon lande, siger Yashar Modiri.

Stor opmærksomhed

Selvom pr-turen blev kortere end planlagt, så kunne den næsten ikke have været bedre. Ballonskipperen har ikke oplevet så stor opmærksomhed efter en flyvetur i otte år - både tirsdag aften, hvor mange borgere kiggede forbi parkeringspladsen, men også på de sociale medier, fortæller han.

- Folk var søde, og jeg håber, de har fået en oplevelse i Aalborg. Og der er virkelig mange, der har reageret på diverse sociale medier, så jeg tror ikke, at det er sidste gang, vi kommer forbi Aalborg, siger han med et grin.

Næste pr-tur på dansk grund er efter planen en tur hen over Tivoli i København.