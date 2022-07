Bamser for krigens dræbte børn

AALBORG:353.

Det er det officielle tal for, hvor mange ukrainske børn der indtil nu er dræbt i den angrebskrig mod nabolandet Ukraine, Rusland indledte 24. februar.

Den hjerteskærende statistik kommer med sikkerhed til at vokse - og endnu flere ukrainske børn er såret på krop og sjæl.

Hver uge siden krigens start har herboende ukrainere arrangeret demonstration på Gammeltorv i Aalborg for at mindes ofrene for krigen. Lørdag var fokus særligt rettet mod de alleryngste ofre for krigen i deres hjemland. Spredt ud over torvet lå præcis 353 bamser og andet legetøj, ligesom der blev tændt lys for at mindes.

Omkring 100 ukrainere var lørdag samlet på Gammeltorv i Aalborg for at demonstrere mod Ruslands invasion af deres hjemland. Foto: Søren Førby

"Rusland stjæler vores fremtid", stod der på et af de mange bannere på Gammeltorv, hvor også de blågule ukrainske farver trådte frem og blandede sig med slagord som "vi har brug for handling - ikke ord".

- Krigen foregår stadig, og det skal folk huske. Tour de France er ikke det vigtigste her i verden, fastslår en af initiativtagerne til de ugentlige demonstrationer, Oleksandr Gerasymovych.

Han har boet 16 år i Danmark og er efter en uddannelse på Aarhus Universitet bosat i Aalborg.

Han bruger hvert ledigt øjeblik på at samle penge, mad og andre fornødenheder ind til sine landsmænd hjemme i Ukraine, hvor hans forældre stadig bor.

Lørdag glædede det ham at se, at op mod 125 mennesker stillede sig op på Gammeltorv og deltog i demonstrationen, hvor den ukrainske nationalsang blev sunget, ligesom der blev afholdt et minuts stilhed for krigens ofre.

Ukrainsk demonstration