Bandemedlemmer dømt i opsigtsvækkende sager om forsøg på befrielse og knivstikkeri

AALBORG:To medlemmer af GT-gruppen fra Aalborg skal i fængsel, efter at de er dømt i to opsigtsvækkende sager.

Det har Retten i Aalborg afgjort onsdag eftermiddag.

De to sager drejer sig dels om et forsøg på befrielse af en varetægtsfange ved højlys dag på Vesterbro, dels for et knivstikkeri på Tove Ditlevsens Vej i januar i år.

Begge mænd på 20 og 21 år blev dømt for trusler om vold mod to transportbetjente, da de sidste år, i to tilfælde - på Badehusvej og efterfølgende på Vesterbro - på dramatisk vis forsøgte at befri en varetægtsfange.

Episoden udspillede sig 18. november ved 15-tiden på Vesterbro ved Kong Christians Allé. Her var en bekendt af de nu dømte på vej fra Retten i Aalborg og tilbage til arresten, da en personbil pludselig kørte ind foran bilen fra kriminalforsorgen, hvori fangen befandt sig.

I personbilen var den 20-årige og den 21-årige, og den 20-årige steg ud af personbilen med en hætte trukket ned over hovedet og med en ukendt genstand i den ene hånd, hvorefter han bevægede sig mod transportbilen.

Det fik transportbilen til at tænde sirenen, køre over en cykelsti og køre fra stedet.

- Det lykkedes at overbevise retten om, at den hasarderede kørsel og det, at den 20-årige steg ud af personbilen med hætte og noget i den ene hånd, skulle opfattes som en trussel - selvom der ikke er verbale trusler, siger Christian Jakobsen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi, der var anklager i sagen.

Sammenlignede foto og video

I den anden del af sagen - et knivstikkeri på Tove Ditlevsens Vej - lykkedes det kun at få dømt den 21-årige.

Ofret, der 27. januar i år blev ramt af knivstik i højre balle, har ikke ønsket at anmelde sagen - eller på anden måde samarbejde med politiet i efterforskningen.

- Det har gjort sagen ekstremt vanskelig for politiet, der selv har taget sagen op, siger Christian Jakobsen, der i den forbindelse roser politiets arbejde.

Politiet fandt i efterforskningen af sagen frem til et vidne, der havde optaget en videosekvens, hvor man kan se knivstikkeriet men ikke gerningsmændenes ansigter. Et andet vidne i området havde dog taget almindelige billeder, hvor man kan se ansigtet på den ene tiltalte. Ved at sammenligne blandt andet tøj og sko på video og billederne kunne man derfor afgøre, at den 21-årige helt sikkert var med ved knivoverfaldet.

Den 20-årige blev derimod frikendt af retten.

- Man kan ikke se hans ansigt. Politiet havde fundet andre billeder, hvor man en halv time tidligere kan se hans ansigt, og at han har tøj på, der ligner det en person på videoen har på, men det mente retten ikke var bevis nok, siger Christian Jakobsen.

To af domsmændene i retten frifandt den 20-årige, mens én domsmand ville have ham dømt.

Straffen for de to mænd blev henholdsvis ti måneders ubetinget fængsel til den 21-årige og 30 dages ubetinget fængsel til den 20-årige.

Herudover fik begge en advarsel om udvisning fra Danmark.

Begge de to dømte er medlem af den såkaldte GT-gruppe, der er den ene af to rivaliserende grupperinger i Aalborg. GT-gruppen udspringer fra unge med tilknytning til Grønlands Torv.

Begge mænd udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen til landsretten.

Du kan se billeder fra Knivstikkeriet på Tove Ditlevsens Vej her:

Knivstikkeri på Tove Ditlevsens Vej