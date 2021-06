Bar hæver aldersgrænsen efter nedlukning af Jomfru Ane Gade

AALBORG:Nedlukningen af Jomfru Ane Gade betyder, at restauranten og cocktailbaren Helmuth i Aalborg indfører en midlertidig aldersgrænse på 21 år.

Det skriver Helmuth på sin facebookside.

- Vi ønsker at gøre, hvad vi kan for at dæmme op for smittespredningen, og vi oplever lige nu ekstra stor interesse fra det yngre publikum, der ønsker at flytte deres fest ned til os.

- Derfor indfører vi fra på fredag en midlertidig aldersgrænse på 21 år for alle, der ønsker at besøge os fredag og lørdag aften, så længe Jomfru Ane Gade er lukket ned. Aldersgrænsen gælder også for de gæster, der booker bord til spisning.

Jomfru Ane Gade blev onsdag lukket i fjorten dage for at forhindre, at smittetallet i Aalborg fortsætter med at stige.

Du kan se, hvordan de seneste smittetal ser ud i dit sogn her.