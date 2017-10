Barn faldt ud af vindue

AALBORG: Lørdag eftermiddag faldt et barn ud fra vinduet i en etageejendom på Sigrid Undsets Vej i Aalborg Øst.

Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi.

Barnet er cirka halvandet år gammelt og faldt fra en lejlighed på 1. sal.

- Det var et fald på fire-fem meter, og barnet landede på en græsplæne, fortæller vagtchefen.

De umiddelbare oplysninger går på, at barnet ikke kom alvorligt til skade og hele tiden har været ved bevidsthed.

Både læge og ambulance hastede til stedet, og barnet blev hurtigt fragtet til skadestuen.

Vagtchefen betegner hele episoden som et ulykkestilfælde. Der kan være tale om, at et vindue ikke har været haspet ordentligt, og at barnet har lænet sig op ad det.

Episoden fandt sted omkring klokken 15.45.