Batalje i pizzeria: Mand stak ud efter ejer med kniv

AALBORG:En batalje i et pizzeria i Aalborg endte natten til lørdag med, at en 25-årig mand blev anholdt af en patrulje fra Nordjyllands Politi for at stikke ud efter ejeren af pizzeriaet med en kniv.

Det oplyser vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

Balladen opstod ved 01.15-tiden i Pizzeria og Shawarma House i Jomfru Ane Gade.

Her så vidner to mand komme i skænderi. Det foregik på arabisk, så politiet har ikke kunnet få oplyst, hvad skænderiet gik ud på, forklarer Bruno Brix.

- Men det mundede i hvert fald ud i, at den mand, der var kommet ind i pizzeriaet udefra, snuppede en kniv fra en vaskebalje og stak ud efter ejeren af pizzeriaet - ifølge vidnernes forklaring fire gange, fortæller vagtchefen.

Derfor blev den 25-årige anholdt og sigtet efter den hårde voldsparagraf - paragraf 245 - da der var tale om forsøg på at stikke med en kniv.

Vagtchefen oplyser, at den 25-årige blev løsladt efter endt afhøring i løbet af lørdag formiddag.

Han er dog fortsat sigtet og kan risikere et retsligt efterspil ovenpå bataljen i pizzeriaet.