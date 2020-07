Batteri slog gnister på genbrugsplads

NØRRESUNDBY:Indsatsen tog ikke ret meget mere end 30 sekunder, da Nordjyllands Beredskab i Aalborg onsdag eftermiddag rykkede ud til Genbrugspladsen Sundsholmen i Nørresundby.

Her havde en medarbejder registreret, at der kom nogle gnister ud fra et cykelbatteri. Og frygten for en kemisk reaktion fik Nordjyllands Beredskab til at tage mod Nørresundby - hvor der dog ikke var stor fare på færde.

- De viste sig, at nogle ledninger sandsynligvis havde ramt hinanden. Det gav nogle spændinger - og altså ikke en kemisk reaktion, fortæller indsatsleder Bent Pedersen.

Han forklarer, at der er en vis usikkerhed, når det handler om batterier.

- Vi har set få brande med elbiler, som brænder anderledes og kræver en anden handling, end når det er almindelige biler. Og et cykelbatterier er som i el-biler. Det er et lithium-batteri, hvor der kan ske en varmeophobning inde i batteriet. Men vi satte et termisk kamera på, og det var ikke varmt, siger han.

- Så ingen dramatik - men læring er altid godt, tilføjer indsatslederen.